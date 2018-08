CAC 40 : Paris rate de peu une 4e séance de hausse de suite

23/08/2018 | 18:13

Jusque-là, la semaine avait été un sans-faute pour le CAC 40 : lundi, l'indice phare de la place de marché parisienne avait terminé avec un +0,65% dans l'escarcelle, mardi, un +0,54%, et hier un +0,22%.



Des évolutions positives qui ont validé un passage au-dessus des 5.400 points, que la Bourse de Paris a logiquement conservé aujourd'hui... sans pour autant parvenir à aligner une quatrième séance dans le vert de suite. Mais ça ne s'est pas joué à grand-chose !



Ainsi, à la clôture, le CAC 40 s'affiche à 5.419 points (-0,02%). Une séance 'pour rien' donc, dans un contexte de très faibles volumes d'échanges.



'Malgré [un] contexte de volume anémique, les indicateurs techniques se renforcent tout en restant fragiles. La zone des 5425/5450 points devrait servir de premier socle à une poursuite du mouvement haussier ayant pour cible les 5480 points', analysaient ce matin les équipes de Kiplink.



Plusieurs indicateurs statistiques étaient au programme de cette journée.



Ainsi, le climat conjoncturel dans l'industrie française s'améliore un peu en août, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui gagne un point et retrouve son niveau de juin. À 110, il est bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



Se redressant de 54,4 en juillet à 55,1 en août, l'indice flash composite IHS Markit de l'activité globale en France atteint un plus haut de quatre mois et traduit une accélération de la croissance dans le secteur privé sur le mois en cours.



Selon son estimation flash, l'indice PMI IHS Markit composite pour l'Eurozone se redresse de 54,3 en juillet à 54,4 en août, signalant ainsi une très légère accélération de la croissance de l'activité globale au cours du mois.



Le Département américain du Travail a rapporté ce jeudi en début d'après-midi avoir dénombré 210.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 18 août, un chiffre en baisse (de 2.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre non-révisé).



Les ventes de logements neufs aux États-Unis ont baissé de 1,7% en juillet pour ressortir à 627.000 en nombre annualisé, à en croire le Département du Commerce, contre 643.000 attendues en consensus.



La croissance du secteur privé américain se montre en perte de vitesse ce mois-ci, à en croire l'indice PMI composite calculé par IHS Markit, qui s'établit à 55 en estimation flash, contre 55,7 en juillet.



Sur le marché des changes, l'euro perd du terrain (-0,2%) : la monnaie unique européenne s'échange contre 1,1569 dollar. Le Brent est à 74,6 dollars (-0,5%).



Sur le front des valeurs, JCDecaux informe que l'ACCC (Australian Competition and Consumer Commission) a décidé d'autoriser son projet d'acquisition d'APN Outdoor. Il est désormais prévu que l'opération soit finalisée avant la fin de l'année 2018. Le titre recule un peu aujourd'hui (-0,4%).



Celyad (+3,8%) dit avoir achevé le premier semestre 2018 avec une trésorerie 'confortable', qui devrait lui permettre de soutenir ses dépenses jusqu'à mi-2020.



La biotech de stade clinique spécialisée dans le développement des thérapies cellulaires CAR-T a en effet fait état ce jeudi matin d'un niveau de trésorerie et de placements à court terme de 63 millions d'euros en date du 30 juin dernier, contre 68,8 millions d'euros un an plus tôt.



Le groupe Fnac Darty (-0,4%) annonce ce jour l'amplification de son partenariat stratégique avec le service de streaming musical Deezer, mis en place initialement en 2017.



Ainsi, 3 mois d'abonnement Deezer Premium seront offerts désormais pour tout achat d'un produit High Tech d'une valeur de plus de 49 euros, dans les 548 enseignes Fnac et Darty et sur les sites Fnac.com et Darty.com.





