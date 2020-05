CAC 40 : Paris repart de l'avant, au-dessus des 4.310 points

15/05/2020 | 11:21

Comme attendu, la Bourse de Paris s'affiche dans le vert ce vendredi, dans le sillage de Wall Street qui s'est retournée à la hausse hier sous l'effet d'éléments purement techniques.



Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 avance de +1%, pour revenir sur le niveau des 4.315 points. Rappelons que le marché parisien avait déjà réussi à réduire ses pertes de moitié au cours de la dernière heure d'échanges hier pour clôturer sur un repli de -1,6%, après avoir perdu jusqu'à -3,4%.



'La séance du jour dite des 3 sorcières (échéances indicielles mensuelles) pourrait parfaire ce rebond, puis repositionner temporairement l'indice parisien à hauteur des 4.300 points et proche de sa moyenne mobile de court terme. Toujours fragilisé, l'indice parisien devrait également chercher un nouveau seuil de stabilité et tenter de s'éloigner davantage du seuil d'attraction baissier des 4.205 points', estiment ce matin les équipes de Kiplink.



Du côté des statistiques du jour, selon une estimation corrigée de prix et de variations saisonnières et calendaires de Destatis, le PIB de l'Allemagne a chuté de 2,2% au premier trimestre 2020, mais les économistes craignaient en moyenne une chute deux fois plus forte.



En avril 2020, l'indice des prix à la consommation (IPC) de la France est stable sur un mois, après +0,1% le mois précédent, selon l'Insee. Corrigés des variations saisonnières, les prix baissent de 0,1% en avril, après −0,6% en mars.



Une série d'indicateurs au menu aujourd'hui aux États-Unis devraient par ailleurs aider les investisseurs à permettre de déterminer l'évolution du soutien budgétaire de Washington et de la politique monétaire de la Fed.



Les investisseurs attendent, entre autres, l'indice Empire State de la Fed de New York, les ventes de détail, la production industrielle ainsi que la confiance des consommateurs du Michigan.



Dans l'actualité des valeurs, la compagnie d'assurance AXA et la chaine hôtelière Accor annoncent la conclusion d'un partenariat stratégique innovant, visant à proposer, dès juillet prochain, une assistance médicale aux clients des 5.000 hôtels Accor à travers le monde.



CNP Assurances publie au titre du premier trimestre 2020 un résultat net part du groupe de 299 millions d'euros, en baisse de 8,2% (-4,5% à périmètre et change constants), et un résultat brut d'exploitation de 621 millions, en repli de 3% (+2,6% en organique). Le chiffre d'affaires a reculé de 17% à 6,9 milliards d'euros (-14,4% à change constant), avec notamment une baisse de l'activité épargne/retraite en France dans le cadre d'un marché en repli et d'un durcissement de la politique de souscription.



JCDecaux annonce que JCDecaux Gabon, sa filiale détenue conjointement avec le Groupe Bolloré et en partenariat avec le FGIS, a été choisie pour l'exploitation publicitaire exclusive de l'aéroport international de Libreville.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.