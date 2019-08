CAC 40 : Paris repasse dans le vert

27/08/2019 | 15:13

Après un début de matinée dans le rouge, la Bourse de Paris s'affiche en hausse en milieu d'après-midi.



Ainsi, l'indice CAC 40 avance de +0,7%, s'approchant des 5.385 points.



Rappelons qu'après deux séances de repli, le marché parisien avait rebondi de près de 0,5% hier, au-delà des 5.350 points, soutenu par de vagues signes d'apaisement sur le front du commerce international.



La Bourse de New York a également terminé dans le vert lundi, portée par les déclarations rassurantes de Donald Trump concernant la bonne volonté affichée par la Chine dans les négociations douanières en cours. Le Dow Jones a repris plus de 1% et le Nasdaq s'est adjugé 1,3%.



'La thématique de la guerre commerciale et les développements géopolitiques demeurent les principaux moteurs du marché', rappellent ce matin les équipes de Danske Bank.



'Les opérateurs sont peu à peu de retour de vacances, les volumes augmentent, et nous avons constaté des achats à bon compte sur de nombreuses petites et moyennes capitalisations ce qui redonne un peu de baume au coeur aux investisseurs particuliers en quête d'opportunités', assure pour sa part Nicolas Chéron, stratège de Binck.fr, dans un point de marché diffusé hier soir.



Du côté des données statistiques, en France et en août 2019, la confiance des ménages dans la situation économique est stable, à en croire l'indicateur synthétique de l'Insee qui s'établit à 102 et demeure légèrement supérieur à sa moyenne de longue période (100). Le solde d'opinion des ménages quant à leur situation financière passée augmente légèrement (+2 points) et celui quant à leur situation financière future est stable. La part des ménages estimant qu'il est opportun d'épargner augmente (+3 points).



Sur le marché des changes, la monnaie unique européenne reste neutre face à sa contrepartie américaine, à 1,1105 dollar, et grappille même 0,23% face au franc suisse.

Elle cède en revanche 0,30% environ contre le yen et le sterling.



Le Brent, pour sa part, s'affiche à 59,12 dollars. Ce qui correspond à une hausse de près de +0,5%.



Du côté des valeurs, Carrefour annonce que l'Administration d'Etat chinoise pour la régulation du marché a donné, lundi, à Suning.com, son accord pour le rachat d'une participation de 80% de Carrefour Chine, transaction qui devrait donc être finalisée d'ici la fin septembre.



Total annonce la signature de plusieurs accords avec Qatar Petroleum permettant à ce dernier d'acquérir une partie des participations du groupe pétro-gazier sur son domaine minier en Namibie, au Guyana et au Kenya.



Dans le cadre d'une simplification de sa structure en Amérique latine, Casino fait part de la recommandation positive du comité d'audit et des risques d'Éxito sur la proposition de Casino d'acquérir la participation de 50% d'Éxito dans Segisor.





