CAC 40 : Paris résiste aux tensions Washington - Pékin

18/09/2018 | 11:05

En hausse, malgré Trump et la Chine. La Bourse de Paris reste bien orientée ce matin, le CAC 40 avançant de +0,7%, porté ainsi à 5.380 points peu avant 11 heures.



'À ce niveau d'indice, la tendance haussière reste intacte, ne remettant pas en cause une nouvelle séquence positive à court terme. Les indicateurs techniques et la configuration de moyen terme sont nettement favorables', relèvent les équipes de Kiplink.



Rappelons que Donald Trump a confirmé hier soir sa volonté de mettre en place une surmajoration à 10% des droits de douane sur quelque 200 milliards de dollars de marchandises chinoises, une première étape avant qu'un taux de 25% ne soit appliqué si Pékin ne devait pas se plier aux exigences de Washington.



Réaction quasi-immédiate de la Chine : dans un communiqué, le ministère du Commerce a déclaré que son pays n'avait d'autre choix que de riposter à cette décision de Donald Trump. Sans pour autant préciser la nature de ces représailles... pour le moment !



À noter, il n'y a aucune statistique d'envergure attendue ce mardi. Rendez-vous demain pour les mises en chantier, permis de construire et stocks de pétrole, le tout aux États-Unis.



'Les commandes à l'industrie en Italie seront scrutées de plus près que d'habitude par le marché alors que les récentes statistiques publiées pour le troisième trimestre, notamment la production industrielle, semblent confirmer un net ralentissement de l'économie italienne ce qui va compliquer l'équation budgétaire', note néanmoins Saxo Banque ce matin.



Du côté des changes, l'euro est stable ce matin, à 1,1680 dollar. Le Brent recule pour sa part, à 77,74 dollars (-0,4%).



Du côté des valeurs, le podium du CAC 40 est occupé par Saint-Gobain (+2%), Atos (+1,9%) et Renault (+1,9%).



Renault a annoncé ce matin que l'alliance automobile Renault-Nissan-Mitsubishi avait signé un accord pluriannuel mondial de partenariat avec Google, afin d'équiper les véhicules Renault, Nissan et Mitsubishi Motors de systèmes intelligents d'info-divertissement via l'adoption d'Android.



Ainsi, les marques de l'alliance vont utiliser le système d'exploitation de Google pour proposer à leurs clients des services comme Google Maps, Google Assistant et le magasin d'applications Google Play Store. Les premiers véhicules devraient en être équipés dès 2021.



À l'occasion d'une journée investisseurs, TF1 réaffirme son ambition de croissance des activités hors publicité des cinq chaînes en clair qui devraient représenter au moins un tiers du chiffre d'affaires consolidé en 2019. Le groupe de médias réitère également ses objectifs de progression de son taux de marge opérationnelle courante dès 2018 (hors événements sportifs majeurs) et à deux chiffres en 2019, et vise une amélioration de la rentabilité sur capitaux engagés à trois ans.



Le titre est bien orienté ce matin, avançant de +2,2%.



Le consortium FLOW, qui comprend les équipementiers ferroviaires Alstom, Ansaldo STS et l'opérateur ferroviaire italien Ferrovie dello Stato Italiane, a remporté l'appel d'offres 'portant sur l'exploitation et la maintenance des lignes 3, 4, 5 et 6 du métro de Riyad, pour une période de 12 ans'.



Le montant total de l'affaire est chiffré à 2,5 milliards d'euros. La part revenant à Alstom, qui concerne 'la maintenance du matériel roulant et (des) systèmes d'infrastructure', est pour sa part évaluée à plus de 730 millions d'euros. Le cours Alstom en profite : +0,6%.





