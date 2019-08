CAC 40 : Paris se prend les pieds dans le tapis

14/08/2019 | 15:29

Mal orientée ce matin alors qu'elle était attendue en stagnation, voire en légère hausse, la Bourse de Paris chute plus lourdement encore cet après-midi, dans des volumes d'échanges “classiques” pour la mi-août.



Ainsi, peu après 15 heures, le CAC 40 recule de -1,7%. Il évolue ainsi entre 5.270 et 5.280 points, effaçant presque au passage ses gains sur cinq séances (+0,1% depuis le 8 août).



Il faut dire que les investisseurs, en plus d'un phénomène de prises de bénéfices au lendemain d'une hausse de +1%, ont eu de nombreuses données statistiques à digérer. Lesquelles ont donné des informations contrastées sur la situation économique.



Ainsi, après une baisse de 0,1 point le trimestre précédent, le taux de chômage en France au sens du BIT diminue de 0,2 point en moyenne sur le deuxième trimestre 2019, à 8,5% de la population active (hors Mayotte), son plus bas niveau depuis début 2009.



En France toujours, en juillet 2019, l'indice des prix à la consommation (IPC) en France recule de 0,2% sur un mois, après une hausse de 0,2% en juin. Corrigés des variations saisonnières, les prix décélèrent à +0,1% sur un mois, après +0,3% en juin.



Par ailleurs, au mois de juin 2019 par rapport à mai, la production industrielle a diminué de 1,6% dans la zone euro et de 1,5% dans l'ensemble de l'UE, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Eurostat a pour sa part confirmé mercredi son estimation d'une hausse de 0,2% du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent.



Chez nos voisins européens, selon une estimation préliminaire (corrigée de prix et de variations saisonnières et calendaires) de Destatis, le PIB de l'Allemagne a reculé de 0,1% au deuxième trimestre 2019, conformément à ce que les économistes espéraient en moyenne. Les prix à la consommation au Royaume Uni ont quant à eux augmenté à un rythme annuel de 2,1% au mois de juillet, un taux en hausse de 0,1 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques.



Outre-Atlantique, après une baisse de 1,1% le mois précédent, les prix à l'importation aux États-Unis se sont accrus de 0,2% en juillet, selon le Département du Travail, là où les économistes attendaient en moyenne une stabilité.



Les investisseurs prendront aussi connaissance, un peu plus tard, des stocks de pétrole US.



Du côté des changes, l'euro est à 1,1175 dollar, en très légère hausse donc. Le Brent est moins bien orienté, perdant -2,2%, pour s'afficher à 59,6 dollars.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.