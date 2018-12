CAC 40 : Paris tente le rebond

11/12/2018 | 11:10

Comme attendu, la Bourse de Paris semble sur la voie d'un rebond, raisonnable mais bienvenu après avoir inscrit hier un nouveau plancher annuel - lequel a ramené le CAC à son niveau de janvier 2017.



Ainsi, l'indice phare de la place de marché parisienne avance de +0,9%, revenant dans les environs de 4.790 points. L'évolution sur 5 séances s'approche du rouge foncé : -4,8% depuis le 5 décembre...



'La configuration de court terme est devenue particulièrement mauvaise pour pouvoir entretenir une amorce de rebond durable ou d'inversion de tendance haussière. Graphiquement, [le CAC 40] semble se diriger tout droit sur la première zone support à 24 mois des 4.620 à 4.575 points. C'est sur ce seuil d'appui de long terme que l'indice phare devrait retracer une petite partie de cette baisse de près de 800 points. À moins que de nouveaux éléments exogènes ne viennent influencer l'indice parisien', anticipe ce matin Kiplink.



Malgré tout, ce matin, la Bourse de Paris se remet - un peu - de l'onde de choc du report du vote britannique sur le Brexit, qui a provoqué hier un sévère décrochage des marchés mondiaux dans leur ensemble, ainsi qu'une vague de turbulences monétaires en cascade.



'La décision de May à la veille du vote parlementaire programmé ouvre toute une série de scénarii possibles, allant d'un désordre avec un Brexit sans aucun accord à un autre référendum sur l'adhésion à l'UE', craignent ce matin les équipes de Saxo Banque.



En attendant - le nouveau vote est attendu pour janvier -, les investisseurs prendront connaissance en fin de matinée de l'indice ZEW du sentiment économique des investisseurs allemands, qui pourrait ressortir vers -25 pour ce mois-ci selon le consensus, après -24,1 en novembre.



'Les prix américains à la production et, demain, à la consommation seront importants pour l'orientation des marchés', note Aurel BGC. 'Les investisseurs anticipent une croissance moins forte et un net recul de l'inflation l'année prochaine'.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,1383 dollar (+0,2%). Le Brent est stable, à l'orée des 60 dollars (59,81 dollars).



Sur le plan des valeurs, la Compagnie des Alpes s'adjuge un +4,8%, après une publication de qualité marquée notamment par une hausse de plus de 82% du résultat net part du groupe, et un chiffre d'affaires consolidé en progression de 6,0% en données retraitées et de 3,1% à périmètre comparable.



Dassault Systèmes annonce la signature d'un accord définitif portant sur l'acquisition d'IQMS, éditeur de progiciels de gestion industrielle (ERP) basé en Californie, pour un montant de 425 millions de dollars. Le titre du groupe avance de +1,5%.



Getlink (+1,3%) revendique un mois de novembre record pour Le Shuttle Freight avec 151.107 camions transportés, soit 8% de plus qu'un an auparavant. Il s'agit aussi du troisième meilleur mois dans l'absolu derrière octobre 2018 et mars 2017 qui comptaient un jour de plus. L'opérateur du tunnel sous la Manche indique aussi avoir enregistré son meilleur mois de novembre depuis 2013 pour le trafic des Navettes Passagers, avec 163.621 véhicules transportés, en bond de 16% en comparaison annuelle.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.