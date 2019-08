CAC 40 : Paris termine la journée largement dans le rouge

14/08/2019 | 18:04

Mal orientée ce matin alors qu'elle était attendue en stagnation, voire en légère hausse, la Bourse de Paris termine la journée largement dans le rouge, dans des volumes d'échanges “classiques” pour la mi-août.



Ainsi, en fin de journée, le CAC 40 a reculé de -2,1%. Il s'affiche ainsi à 5.251 points, effaçant au passage ses gains sur cinq séances (-0,3% depuis le 8 août).



Il faut dire que les investisseurs ont eu de nombreuses données statistiques et informations à digérer. Lesquelles ont donné des informations contrastées sur la situation économique.



De plus, ils ont constaté que la courbe des taux américains était en train de s'aplatir, avec un taux pour les obligations à 10 ans désormais équivalent ou presque à celui des emprunts à deux ans.



Par le passé, l'inversion de la courbe des taux s'est souvent avérée être un bon indicateur du risque de récession. 'Chaque fois qu'une courbe des taux aplatie s'est inversée, une récession s'en est suivie aux Etats-Unis', avertit un gérant.



Du côté des statistiques, après une baisse de 0,1 point le trimestre précédent, le taux de chômage en France au sens du BIT diminue de 0,2 point en moyenne sur le deuxième trimestre 2019, à 8,5% de la population active (hors Mayotte), son plus bas niveau depuis début 2009.



En France toujours, en juillet 2019, l'indice des prix à la consommation (IPC) en France recule de 0,2% sur un mois, après une hausse de 0,2% en juin. Corrigés des variations saisonnières, les prix décélèrent à +0,1% sur un mois, après +0,3% en juin.



Par ailleurs, au mois de juin 2019 par rapport à mai, la production industrielle a diminué de 1,6% dans la zone euro et de 1,5% dans l'ensemble de l'UE, selon les estimations d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Eurostat a pour sa part confirmé mercredi son estimation d'une hausse de 0,2% du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro au deuxième trimestre par rapport au trimestre précédent.



Chez nos voisins européens, selon une estimation préliminaire (corrigée de prix et de variations saisonnières et calendaires) de Destatis, le PIB de l'Allemagne a reculé de 0,1% au deuxième trimestre 2019, conformément à ce que les économistes espéraient en moyenne. Les prix à la consommation au Royaume Uni ont quant à eux augmenté à un rythme annuel de 2,1% au mois de juillet, un taux en hausse de 0,1 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques.



Outre-Atlantique, après une baisse de 1,1% le mois précédent, les prix à l'importation aux États-Unis se sont accrus de 0,2% en juillet, selon le Département du Travail, là où les économistes attendaient en moyenne une stabilité.



Les stocks commerciaux de pétrole des États-Unis ont, enfin, augmenté d'environ +1,6 million de barils, selon des données publiées ce mercredi par l'EIA (Energy Information Administration). Les analystes tablaient, eux, sur une baisse de l'ordre de -2,8 millions de barils.



Du côté des changes, l'euro est à 1,1141 dollar, en baisse de -0,3%. Le Brent est encore moins bien orienté, perdant -3,6%, pour s'afficher à 58,7 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, on retiendra de cette journée sans grandes annonces, période estivale oblige, que selon des informations publiées par le Figaro, Free, filiale et tête de proue du groupe Iliad, pourrait cesser, dès vendredi soir, de diffuser les chaînes du groupe Altice. La raison ? La décision d'Altice, maison-mère de l'opérateur SFR, de demander une rémunération aux autres opérateurs pour obtenir le droit de diffuser BFM TV, RMC Découverte et RMC Story. Décision appuyée par le Tribunal de grande instance, qui a condamné Free à 100.000 euros d'astreinte par jour s'il continue de diffuser les chaînes en question après le 27 août.





