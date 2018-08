CAC 40 : Paris termine la journée (presque) à l'équilibre

13/08/2018 | 18:28

Le matin en baisse, l'après-midi en hausse : la Bourse de Paris a vécu deux journées en une seule ce lundi, alors que la crise turque était dans tous les esprits.



Le CAC 40 s'affiche ainsi à la clôture à 5.412,32 points, soit une variation (très) légèrement négative, de -0,04%. Un moindre mal, quand on repense aux effets des tensions économiques en Turquie sur la journée de cotation de vendredi, qui s'était terminée avec un triste -1,6% !



Attention cependant, car les analystes techniques avertissent que l'enfoncement du support des 5450 points pourrait désormais faire office d'accélérateur de renversement de tendance.



La banque centrale de Turquie a annoncé ce matin qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires, afin de rassurer les marchés, provoquant un rebond en cours de journée de la livre turque. Ce que n'avait pas vraiment réussi à faire le président du pays, R. T. Erdogan, en estimant que la chute de la livre turque n'était rien d'autre que le résultat d'un 'complot politique', visant à 'obtenir la reddition de la Turquie dans tous les domaines, de la finance à la politique'.



Rappelons qu'aucune statistique n'a été connue ce jour. Ce ne sera pas les cas des autres jours de la semaine : l'indice ZEW du moral des investisseurs allemands, la croissance de deuxième trimestre en zone euro et les ventes au détail aux États-Unis seront notamment connus cette semaine.



Du côté des valeurs, le podium du CAC 40 est occupé par Atos (+1%), LVMH (+0,7%) et Engie (+0,6%). Période estivale oblige, les annonces des entreprises susceptibles de faire bondir ou plonger les cours étaient limitées ce jour. Ce sera également probablement le cas toute la semaine.



Miné par les tensions sociales au sein du groupe, Air France-KLM a cependant signé la plus forte baisse du SBF 120. Le titre du groupe a chuté brutalement ce lundi (-4,11%), ouvrant au passage un 'gap' sous les 8,8 euros. Le titre aligne ainsi une troisième séance de repli.



Le spécialiste du marketing sur le point de vente Média 6 (-1,47%) a annoncé, à l'issue de son troisième trimestre 2017-18 (1er octobre 2017 au 30 juin 2018), un chiffre d'affaires de 60,9 millions d'euros, en diminution de -8,6% par rapport à l'année dernière.



AwoX affiche à titre préliminaire un résultat opérationnel courant du premier semestre 2018 de -1,32 million d'euros, contre -1,75 million un an auparavant, pour un chiffre d'affaires en repli de 12% à 5,33 millions, marqué par un effet important de saisonnalité. Le titre finit sur une belle hausse : +5,76%.



Baccarat (+0,91%) a présenté un chiffre d'affaires de 36,9 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2018, en croissance de 9,4% à changes comparables. Après prise en compte de l'impact négatif des fluctuations des changes, il a progressé de 4,8% à changes courants.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.