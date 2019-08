CAC 40 : Paris toujours optimiste avant les 'minutes'

21/08/2019 | 15:30

La Bourse de Paris passe cette journée nettement dans le vert, avant la parution du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine.



Ainsi, peu après 15 heures, le CAC 40 avance de +1,8%, revenant sur le niveau des 5.435 points. Rappelons que le marché parisien avait terminé la séance d'hier sur un repli de 0,5%, en direction des 5.344 points, la faible actualité d'hier ayant incité les investisseurs à marquer une pause avant les nombreux rendez-vous prévus durant la seconde partie de semaine.



“Toujours fragile, l'indice parisien manque de dynamisme pour revenir à hauteur de sa moyenne mobile de long terme à 5410 points. Sur ce niveau, la moyenne mobile à 20 jours demeure légèrement ascendante alors que l'indice CAC 40 reste sevré de signaux pour inscrire une séquence haussière durable”, regrettent les équipes de Kiplink.



Les intervenants seront particulièrement attentifs, ce soir, à la publication des 'minutes' du dernier FOMC de la Fed, à la recherche d'indications concernant le calendrier des prochaines baisses de taux de la banque centrale.



La fin de semaine promet en tout cas d'être chargée, avec la publication demain des derniers indices d'activité PMI pour les Etats-Unis et l'Europe et le coup d'envoi du symposium de Jackson Hole, qui réunit les principaux banquiers centraux dans le Wyoming.



En cas de déception, un retournement de tendance du CAC en direction des 5.300 points serait susceptible d'aboutir à une cassure plus franche des 5255 points, avertissent les analystes techniques. A l'inverse, de bonnes nouvelles pourraient ramener l'indice parisien au contact des 5.400 points, un seuil critique dont le dépassement ouvrirait la voie aux 5455 points d'après les chartistes.



Au-delà des “minutes”, les investisseurs prendront aussi connaissance un peu plus tard des ventes de logements anciens US et des stocks de pétrole américains.



Du côté des changes, en attendant, l'euro est stable à 1,11 dollar. Le Brent avance pour sa part de +2%, à 61,21 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, Atos Public Safety LLC annonce la signature d'un contrat de cinq ans, d'un montant de 198 millions de dollars, avec l'État de Californie, pour transformer le système d'appel d'urgence (9-1-1) de l'État en plateformes de communication de pointe à haut débit. Le titre du groupe avance de +2,2%.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.