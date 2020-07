CAC 40 : Paris va terminer la semaine sur un rebond

10/07/2020 | 16:52

La Bourse de Paris est en hausse cet après-midi, alors que les marchés asiatiques sont repartis à la baisse en raison de craintes toujours vives autour du coronavirus.



Le CAC 40 affiche un gain de 0,9% sur le niveau des 4.960 points.



'Rien n'indique pour l'instant qu'un rebond est possible. La dynamique est baissière sous la zone des 5.000/5.010 points', indiquent les équipes de Kiplink.



En Asie, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale - qui était euphorique depuis le début de la semaine - abandonnait 1,4% vendredi en fin de séance. A Tokyo, l'indice Nikkei lâchait lui près de 1%.



Les mauvaises nouvelles s'accumulent sur le front du coronavirus. D'après certaines sources de presse, les autorités de Hong Kong s'apprêteraient à décider une fermeture des écoles après un rebond de contaminations au Covid-19. En Australie, le gouvernement envisagerait de restreindre le retour de citoyens sur le territoire, en raison de la remontée de la pandémie dans l'Etat de Victoria.



Les investisseurs pourraient également préférer rester à l'écart des marchés dans l'attente du coup d'envoi de la saison des résultats, la semaine prochaine, et de nouveaux indicateurs économiques.



Du côté des (rares) statistiques du jour, en mai 2020 en France, la production rebondit dans l'industrie manufacturière (+22% après −22,3% en avril), comme dans l'ensemble de l'industrie (+19,6% après −20,6% en avril), selon les données CVS-CJO de l'Insee.



Par rapport à février (dernier mois avant le début du confinement), la production reste néanmoins en net retrait dans l'industrie manufacturière (−23,4%), comme dans l'ensemble de l'industrie (−21,2%). Par rapport à avril, la production se redresse en mai dans toutes les branches industrielles, notamment les biens d'équipement (+27,4% après −22,7%) et surtout les matériels de transport (+49,9% après −47,7%).



Selon le Département du Travail, les prix à la production ont baissé de 0,2% en juin aux Etats-Unis en brut (là où le consensus attendait une hausse de 0,4%), mais augmenté de 0,3% hors alimentation, énergie et négoce (contre une hausse de 0,1% anticipée).



Dans l'actualité des valeurs, Schneider Electric annonce le succès de son offre publique d'achat volontaire portant sur la totalité des actions en circulation de RIB Software, qui sera donc consolidé dans ses comptes et fera partie de son activité gestion de l'énergie.



Alstom annonce que son consortium a conclu le 23 juin le contrat relatif à l'extension de la ligne 7 du métro de Taipei à Taïwan, contrat évalué à près de 424 millions d'euros, avec une part d'Alstom d'environ 248 millions d'euros.



Berenberg réaffirme son conseil 'achat' sur Dassault Aviation avec un objectif de cours relevé de 900 à 1000 euros, malgré une réduction de taille de ses estimations à court terme pour le constructeur aéronautique, ses prévisions à moyen terme étant moins affectées.



Berenberg a également dégradé sa recommandation sur L'Oréal, passant ainsi de 'conserver' à 'vente', et ce malgré un objectif de cours rehaussé de 225 à 241 euros pour le titre du numéro un mondial des cosmétiques.



L'analyste Oddo BHF a confirmé ce matin sa recommandation 'Achat' sur le titre du groupe EDF, anticipant 'une bonne résilience' au premier semestre. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 10 euros sur la valeur.





