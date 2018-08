CAC 40 : Paris valide un gain de +1,64% sur 5 jours

24/08/2018 | 17:53

Quatre sur cinq : la Bourse de Paris a terminé dans le vert ce vendredi, pour la quatrième fois de la semaine - et encore, la seule clôture dans le rouge (hier) ne l'a été que pour 0,02%.



La volonté de prolonger la récente série haussière du marché l'emporte donc sur les tensions commerciales persistantes entre les États-Unis et la Chine.



Ainsi, une fois la cloche sonnée, le CAC 40 s'affiche à 5.432,5 points, en hausse de +0,24%. Les volumes d'échanges sont néanmoins toujours très faibles en ce 24 août.



Depuis le début de la semaine, l'indice phare de la place de marché parisienne a ainsi gagné +1,64%.



Dans l'actualité du jour, les opérateurs se particulièrement concentrés sur la traditionnelle réunion de fin d'été de Jackson Hole - qui réunit les principaux banquiers centraux dans le Wyoming - qui a démarré hier.



Le symposium - consacré au 'changement structurel du marché et ses implications en termes de politique monétaire' - a donné l'occasion à Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, de s'exprimer dans l'après-midi. Il a notamment défendu la poursuite de la hausse des taux d'intérêts aux États-Unis.



Il a également expliqué qu'il voyait de bonnes chances pour que l'économie américaine reste 'solide' et a écarté tout risque de surchauffe dans l'immédiat.



Du côté des statistiques, le Département du Commerce a fait état d'une baisse de -1,7% des commandes de biens durables aux États-Unis le mois dernier, une baisse supérieure aux estimations des économistes, qui tablaient en moyenne sur -1%. Cette baisse intervient après une hausse de 0,7% en juin, chiffre révisé par rapport à une estimation précédente qui était de +0,8%.



En excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile, les commandes de biens durables se sont accrues de 0,2% en juillet.



Du côté des changes, l'euro s'affiche en fin de journée à 1,1625 dollar (+0,7%), tandis que le Brent grimpe de 1,9% à 76,09 dollars.



Enfin, sur le front des valeurs, on retrouve sur le podium du CAC 40 STMicroelectronics (+2,6%), Arcelormittal (+2,2%) et Atos (+1,5%).





