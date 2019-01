CAC 40 : Paris verse dans l'optimisme

08/01/2019 | 11:03

La Bourse de Paris évolue dans le vert ce matin, après le coup de mou d'hier (-0,4%, retour sous les 4.720 points) et des données économiques pas franchement encourageantes.



Ainsi, le CAC 40 avance de +0,7%, revenant près des 4.750 points. L'indice phare de la place de marché parisienne affiche un gain sur 5 séances de +1,5% (la hausse de +2,8% de vendredi aidant, c'est vrai, particulièrement).



'Après les bonnes nouvelles sur le front de l'emploi et le discours accommodant de Jérôme Powell, les investisseurs ont, de nouveau, les yeux rivés sur le dossier commercial', explique un analyste de Saxo Banque.



'La reprise des discussions entre les Etats-Unis et la Chine est une première étape importante. Le secrétaire américain au commerce, Wilbur Ross, a affirmé, hier, qu'un accord raisonnable entre les deux pays était envisageable', poursuit-il.



Cet optimisme des investisseurs arrive malgré des données économiques peu réjouissantes. Le déficit commercial de la France s'est en effet creusé d'un milliard en novembre par rapport au mois précédent et a retrouvé son niveau tendanciel à 5,1 milliards d'euros.



De même, la production industrielle de l'Allemagne a chuté de 1,9% en novembre, alors que les économistes espéraient en moyenne une certaine stabilité. 'Ce déclin de la production industrielle allemande apporte une nouvelle preuve que la première économie de la zone euro n'a progressé qu'à une allure maigre au quatrième trimestre', réagit-on chez Capital Economics.



Il n'y aura pas d'autres indicateurs importants ce mardi. Les investisseurs accorderont en revanche une oreille attentive au discours de Donald Trump prévu pour ce soir, même si la perspective d'un 'shutdown' de plusieurs semaines ou mois n'est prise au sérieux que par peu d'opérateurs.



Du côté des changes, l'euro est en légère baisse (-0,2%), à 1,1454 dollar. Quant au Brent, il avance de +0,5%, porté à 57,8 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, Carlos Ghosn, le patron du groupe Renault (+1%) - toujours à la tête de la marque au losange mais évincé de celle de Nissan comme de celle de Mitsubishi - a affirmé être 'faussement accusé et détenu de manière injuste' lors de sa première comparution devant un juge à Tokyo, presque deux mois après une arrestation inattendue sur fond de suspicions de dissimulation de revenus.



Saint-Gobain annonce ce matin être entré en négociations exclusives avec le fonds OpenGate Capital après avoir reçu de ce dernier une offre d'achat de son activité de carbure de silicium, offre ferme et irrévocable ne comportant pas de condition de financement. Le titre du groupe avance de +0,3%.



Selon le patron de l'équipementier automobile français Valeo, interrogé par le Financial Times (FT), Valeo prépare de nouvelles mesures d'économies (sans les quantifier pour le moment) dans l'anticipation 'd'une année 2019 difficile'. Le titre n'en reste pas moins bien orienté : +1,8%.



