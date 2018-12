CAC 40 : Rendement global et sociétés les plus généreuses 0 14/12/2018 | 11:46 Envoyer par e-mail :

Rendement du CAC 40 sur 10 ans :

Cliquer pour agrandir (Source : Bloomberg, le 13.12.18)



En 2017, le rendement global ressortait à 3.1% et en cette fin d'année 2018, il a légèrement progressé et s'élève à 3.55%. La tendance à la baisse observée depuis 10 ans semble désormais terminée.



Avec un ratio de distribution (dividendes/bénéfices) particulièrement attractif, et un contexte extrêmement favorable en 2017 qui a permis aux sociétés françaises de voir leurs bénéfices progresser, le rendement global du CAC40 commence à rebondir.



Les entreprises françaises sont les plus généreuses en Europe en termes de versement de dividendes, selon



Voici les sociétés issues du CAC40 les plus généreuses en matière de versement de dividendes.



En 2009, le rendement global du CAC 40 ressortait à 6.85%. Autrement dit, les distributions de dividendes aux actionnaires ont représenté 6.85% de la capitalisation moyenne de l'indice. Une statistique qui peut sembler impressionnante, mais le niveau de la capitalisation était au plus bas à ce moment-là, en raison de la crise financière des Subprimes, cela ne signifie donc pas qu'en 2009, en termes de montant, les dividendes versés aux actionnaires étaient plus importants.En 2017, le rendement global ressortait à 3.1% et en cette fin d'année 2018, il a légèrement progressé et s'élève à 3.55%. La tendance à la baisse observée depuis 10 ans semble désormais terminée.Avec un ratio de distribution (dividendes/bénéfices) particulièrement attractif, et un contexte extrêmement favorable en 2017 qui a permis aux sociétés françaises de voir leurs bénéfices progresser, le rendement global du CAC40 commence à rebondir.Les entreprises françaises sont les plus généreuses en Europe en termes de versement de dividendes, selon une étude publiée par Oxfam France et le BASIC (Bureau d’Analyse Sociétale pour une Information Citoyenne), courant 2018.Ce classement est réalisé sur la base du dernier dividende annoncé, annualisé (en fonction de la fréquence de versement), divisé par le cours de marché. Les dividendes exceptionnels ne sont pas inclus dans ce calcul de rendement (Source : Bloomberg).

Cliquer pour agrandir (Source : Bloomberg et Zonebourse, le 13/12/18)



Cliquer pour agrandir (Source : Bloomberg et Zonebourse, le 13/12/18)

