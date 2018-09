CAC 40 : à la relance avant une série d'indicateurs US

14/09/2018 | 08:33

Après sa rechute surprise de la veille (-0,1%), la Bourse de Paris va tenter de relancer vendredi matin, dans l'attente d'une série d'indicateurs susceptibles d'en dire plus sur la santé de l'économie américaine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - progresse de 20,5 points à 5347,5 points, annonçant une ouverture favorable.



La séance sera animée par de nombreuses publications d'indicateurs macroéconomiques aux Etats-Unis, avec en particulier les chiffres des ventes au détail, de la production industrielle et de la confiance des consommateurs américains au cours de l'après-midi.



Ces statistiques devraient permettre d'en savoir davantage sur la forme supposée étincelante de l'économie américaine, voire d'alimenter le débat constant sur le calendrier de la remontée des taux directeurs de la Réserve fédérale.



Wall Street avait clôturé en hausse hier, à l'issue d'une séance singulièrement linéaire où les scores semblaient s'être figés dès la fin de matinée.



Les investisseurs ont à peine réagi à la publication par Donald Trump d'un tweet soulignant que Washington ne ressentait 'aucune pression' quant à la signature d'un accord commercial avec la Chine.



De son côté, le marché parisien a connu jeudi une inversion de vapeur assez troublante en subissant une rechute surprise au cours de la dernière heure: alors que le reste des places européennes parvenaient à se maintenir à flot.



Techniquement, le CAC se tient aux portes d'une nouvelle résistance importante à 5335 points, dont le dépassement permettrait un test rapide à 5360 voire 5385 points, d'après les analystes.



D'un point de vue plus symbolique, cette dernière séance de la semaine sera aussi marquée par l'anniversaire des 10 ans du dépôt de bilan de Lehman Brothers, qui avaient précipité les marchés financiers mondiaux dans la tempête.



'Les investisseurs pourraient être enclins à se demander si nous avons tiré quoi que ce soit de nos erreurs passées', s'interrogent ce matin les équipes de Natixis. 'En fonction du point de vue des banquiers centraux, des investisseurs et des marchés, la réponse est résolument mitigée', estime la banque française.



