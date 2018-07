CAC 40 : à la relance avec une avalanche de résultats

26/07/2018 | 08:33

Après son repli contenu de la veille, la Bourse de Paris devrait tenter de se relancer jeudi, au début de ce qui s'annonce comme l'une des journées les plus actives de l'année en termes de publications de résultats.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison août - grimpe de 35 points à 5459,5 points, annonçant une ouverture dans le vert.



Une soixante de sociétés françaises cotées - dont une douzaine du CAC 40 - ont prévu de présenter leurs comptes trimestriels ou semestriels dans la journée.



Plusieurs ténors de la trempe d'AccorHotels, Airbus, Casino, Orange, Total, Schneider Electric ou Suez ont d'ores et déjà dévoilé leurs dernières performances financières tôt ce matin.



Sont également attendues aujourd'hui les publications de nombreux mastodontes tels qu'Amazon, Intel, McDonald's, Nokia, Shell ou Telefonica.



Face à cette avalanche de résultats, les investisseurs devraient néanmoins prendre le temps de jeter un oeil, à l'heure du déjeuner, sur les annonces de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) qui se réunit aujourd'hui à Francfort.



Les investisseurs seront particulièrement attentifs à tout changement d'éléments de langage susceptible de fournir des indications sur le calendrier de la fin de son programme d'assouplissement quantitatif (QE).



Hier, les marchés américains avaient accéléré leur progression, rassurés par la conférence de presse de Donald Trump et Jean-Claude Juncker à l'issue de laquelle le président américain déclarait 'qu'un accord a été conclu marquant le début d'une nouvelle ère'.



Américains et européens se sont engagés à mettre un terme aux menaces de surtaxation réciproque, ainsi qu'aux pénalités douanières mises en place il y a quelques semaines sur l'aluminium et l'acier.



Ces bonnes nouvelles pourraient permettre au CAC 40 de sortir de son récent corridor par le haut, en franchissant le cap des 5459 points, ce qui ouvrirait la voie à une poursuite de la reprise en direction de 5560 points.



