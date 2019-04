CAC 40 : après la hausse, la pause

02/04/2019 | 11:07

Après un premier jour d'avril sur les chapeaux de roues (+1% hier), le CAC 40 semble avoir besoin de souffler : l'indice phare de la place de marché parisienne stagne depuis l'ouverture, ne grignotant que quelques points par rapport à hier - avant de les reperdre aussitôt.



Ainsi, peu avant 11 heures, la Bourse de Paris s'affiche à l'équilibre, aux alentours de 5.406 points. Depuis le début de l'année, le CAC 40 a néanmoins avancé de +14,5% !



Du côté des statistiques du jour, les investisseurs doivent prendre connaissance du taux de chômage et des prix à la production industrielle en Europe. Cet après-midi, ce sont les commandes de biens durables aux États-Unis qui seront communiquées.



En attendant, l'euro est aussi stable que le CAC, juste en-dessous de 1,12 dollar. Pas plus d'évolution significative pour le Bret, qui reste sur le niveau des 69,25 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, Pernod Ricard (+1,8%), STMicroelectronics (+1%) et ArcelorMittal s'installent sur le podium du CAC 40. À l'inverses, Atos (-2,2%), Capgemini (-1,3%) et Carrefour (-0,9%) sont les moins bien orientées de l'indice.



On notera que Safran a annoncé hier que Viva Air, une compagnie aérienne à bas coût basée en Colombie et au Pérou, a choisi CFM (coentreprise de Safran avec GE), pour motoriser sa nouvelle flotte d'Airbus A320, dans le cadre d'une commande évaluée à prix catalogue à 3,2 milliards de dollars U.S.



Déjà actionnaire de CBFM à hauteur de 50%, Engie annonce avoir acquis les parts détenues par Besix (50%), faisant ainsi du géant énergétique l'actionnaire unique de cette société, qui sera désormais nommé Engie Cofely.





