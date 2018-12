CAC 40 : biais favorable malgré le retournement à Wall Street

12/12/2018 | 08:35

Après son rebond de la veille, la Bourse de Paris va tenter de repartir à la hausse mercredi, malgré un énième retournement de tendance à Wall Street hier.



Vers 8h15, le contrat à terme sur l'indice CAC 40 avance de 36 points à 4834 points, annonçant une ouverture favorable.



Porté par quelques rachats à bon compte, le marché parisien avait fini en nette hausse hier (+1,4%), même si le CAC avait clôturé nettement en-deçà de ses plus hauts du jour.



Un retour dans la zone des 4850/4875 points aurait pourtant permis de réduire quelque peu la pression vendeuse des dernières semaines.



Problème, la Bourse de New York a inversé la vapeur hier en fin de séance, après avoir pourtant démarré la journée sur les chapeaux de roue.



Les espoirs de reprise des négociations commerciales entre Washington et Pékin ont été douchés par les menaces de sanctions de Donbald Trump à l'encontre de la Chine pour espionnage économique et informatique.



'Trump a notamment déclaré qu'il n'hésiterait pas à intervenir dans l'affaire Huawei, certainement dans l'idée de faire avancer les négociations commerciales avec la Chine', rappelle un analyste.



'Il mélange les questions politiques avec les enjeux de sécurité nationale, ce qui n'augure rien de bon pour les marchés', ajoute-t-il.



Wall Street s'est également inquiétée du risque de 'shutdown' (paralysie de certaines administrations fédérales) évoqué par Donald Trump, suite à un accrochage verbal avec la représentante du groupe démocrate, Nancy Pelosi au sujet du financement de la construction du mur frontalier avec le Mexique.



La tendance s'est également assombrie alors qu'Angela Merkel et Donald Tusk ont signifié à Theresa May qu'il n'était pas question de renégocier le projet de Brexit tel qu'il avait été fixé par les deux parties au mois de novembre.



D'après les équipes de Cholet Dupont, le marché parisien pourrait néanmoins tester dès l'ouverture ses plus hauts de la veille, dans la zone des 4860 points.



'Il faudra toutefois attendre le débordement des 4900 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 4950 points', prévient le gestionnaire parisien.



