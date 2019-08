CAC 40 : biais négatif après le retournement de Wall Street

28/08/2019 | 08:33

La Bourse de Paris devrait poursuivre son mouvement de yo-yo mercredi matin suite au retournement à la baisse opéré par les marchés d'actions américains hier.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - recule de 13 points à 5371 points, annonçant un début de séance prudent.



Après son rebond convaincant de la veille, Wall Street avait fini par consolider mardi soir en l'absence d'éléments encourageants concernant l'avancée des négociations commerciales entre Washington et Pékin.



'Nous continuons de nous attendre à ce que les difficultés s'accroissent pour les marchés d'actions (...) d'ici à la fin de l'année, les investisseurs ajustant leurs positions face à la perspective d'une longue guerre commerciale et à la faiblesse grandissante de l'économie mondiale', prédisent les analystes de Capital Economics.



Le bureau d'études londonien fait remarquer que le S&P 500 évolue toujours à moins de 5% de ses plus hauts historiques et que son PER reste bien au-dessus de ses moyennes des 10 et 20 dernières années.



Le Brexit, les guerres commerciales et les tensions géopolitiques actuelles pourraient effectivement se traduire par un second semestre instable, confirment les stratégistes de Natixis Investment Managers.



'Malgré un premier semestre 2019 globalement positif, les investisseurs mondiaux devront composer avec des performances médiocres au cours des six à douze prochains mois', avertit le gestionnaire d'actifs, s'appuyant sur un sondage réalisé auprès de ses stratégistes et économistes.



Si les analystes techniques espèrent que le marché parisien reviendra à nouveau tester la résistance de court terme à 5410 points, avant de se projeter à hauteur du second gap des 5485 points, ils évoquent aussi la possibilité d'un prochain revirement.



'A scénario inverse, une accélération sous le support de 5255 points apporterait une nouvelle source de fébrilité donnant la possibilité de revenir sur le point de congestion à 5175 points', prévient-on ainsi chez Kiplink Finance.



L'agenda s'annonce peu chargé en termes d'indicateurs économiques ce mercredi, la seule publication du jour étant les stocks de pétrole aux Etats-Unis, prévue cet après-midi.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.