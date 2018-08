CAC 40 : bon début de semaine, juste sous les 5.480 points

27/08/2018 | 18:16

La Bourse de Paris débute cette semaine par une séance de hausse, dans un contexte marqué par un très faible volume d'échanges.



Ainsi, à la clôture, le CAC 40 avance de près de +0,9%, porté à 5.479,1 points. La cible des 5.480 points n'était donc pas très loin !



La Bourse de Paris a notamment été soutenue par la publication de l'indice Ifo allemand, le discours de Jerome Powell de la fin de la semaine dernière et la perspective de voir les tensions commerciales entre les Etats-Unis et le reste du monde se calmer.



À noter, ce lundi était jour de fermeture des marchés britanniques, en raison du 'Summer bank Holiday'.



La seule donnée statistique du jour était ainsi l'indice Ifo allemand. L'institut économique basé à Munich a ainsi fait savoir que son indice du sentiment des milieux d'affaires allemands s'est accru de 2,1 points à 103,8 au mois d'août, là où les économistes anticipaient en moyenne une quasi-stagnation.



L'institut explique que les entreprises allemandes se montrent un peu plus satisfaites des conditions d'activité actuelles (+1 point à 106,4) mais sont surtout plus optimistes pour ce qui est de l'avenir (+3 points à 101,2).



Les investisseurs prendront connaissance, d'ici à la fin de la semaine, des derniers chiffres de l'inflation dans la zone euro et aux États-Unis, qui permettront d'en savoir plus sur l'évolution de la politique monétaire dans les deux régions.



Du côté des changes, l'euro s'affiche en fin de journée à 1,1673 dollar (+0,5%). Le Brent, lui, avance de +0,7%, à 75,89 dollars.



Sur le front des valeurs, le podium du CAC 40 est occupé par Kering (+3%), Valeo (+2,9%) et Peugeot (+2,3%). Les actualités majeures des entreprises susceptibles de faire varier les cours dans de grandes proportions sont restées cependant assez rares ce jour.



Le groupe Total (+1%) a annoncé ce jour la cession de sa participation dans le terminal de Hazira, en Inde. Le groupe a en effet signé une lettre d'intention engageante avec Shell concernant sa participation minoritaire de 26% dans le terminal de regazéification de gaz naturel liquéfié (GNL).



Airbus (+0,5%) annonce ce jour que le projet Perlan Mission II, la première initiative mondiale visant le pilotage d'un avion sans moteur à la limite de l'espace, a atteint une altitude plus de 62.000 pieds, un 'record du monde', hier à El Calafate, en Argentine.





