CAC 40 : bonne résistance au retournement de Wall Street

30/10/2018 | 08:34

Après avoir signé un rebond limité la veille (+0,4%), la Bourse de Paris devrait continuer à s'accrocher mardi matin malgré le lourd retournement de Wall Street, qui a terminé sur de fortes pertes hier soir.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - échéance novembre - grignote quatre petits points à 4989,5 points, annonçant une bonne résistance du marché à l'ouverture.



Si la séance avait bien démarré lundi à New York, la tendance s'est ensuite inversée dans l'après-midi, avec des pertes qui se sont finalement aggravées jusqu'à prendre la tournure d'un 'sell-off' (correction) en toute fin de journée.



Le Dow Jones et le S&P 500 ont ainsi fini sur des écarts supérieurs à 2%, tandis que le Nasdaq reperdait pratiquement 3% pour plonger vers un nouveau plancher annuel.



Le regain de volatilité s'est traduit par un bond du VIX - plus connu sous le nom d'indice de la peur - vers 27,85 (+15%) avant d'en terminer à 24,7 (+2,4%).



Si les marchés d'actions mondiaux restent effectivement sous pression, certains analystes estiment qu'il est encore trop tôt pour procéder à des ajustements de portefeuille radicaux.



' Nous pensons à vrai dire que nous traversons simplement un épisode de correction, plutôt que la fin du plus long rally boursier depuis la fin de la Deuxième Guerre Mondiale', rassure Danske Bank.



'Préparez-vous cependant à une bonne dose de volatilité avant qu'un rebond s'amorce', prévient la banque danoise.



La tendance devrait rester d'autant plus volatile que de nombreux rendez-vous sont attendus dans la journée.



Les investisseurs prendront ainsi connaissance, dans le courant de la matinée, des premiers chiffres de la croissance au 3ème trimestre dans la zone euro, avant de suivre, dans l'après-midi, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



Les intervenants surveilleront également, à l'heure du déjeuner, les résultats trimestriels très attendus de GE, qui précéderont ceux de Facebook prévus dans la soirée.



La forte résilience du marché parisien autour des 4950 points permet graphiquement de conserver l'espoir d'une inversion de tendance, estiment malgré tout les spécialistes.



