CAC 40 : c'est l'attentisme qui règne

21/08/2019 | 08:37

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note hésitante mercredi matin, dans un contexte d'attentisme avant la parution du compte-rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - avance de 8,5 points à 5350 points, annonçant une modeste progression à l'ouverture.



Le marché parisien avait terminé la séance d'hier sur un repli de 0,5%, en direction des 5344 points, la faible actualité du jour ayant incité les investisseurs à marquer une pause avant les nombreux rendez-vous prévus durant la seconde partie de semaine.



En l'absence de tout nouvel élément d'impulsion, Wall Street a également fini la séance de mardi dans le rouge (-0,7%), dans le prolongement de son redressement des trois séances précédentes.



'Les vendeurs gardent le marché sous contrôle en attendant l'arrivée de nouveaux catalyseurs', explique Kyle Rodda, analyste chez IG.



Les intervenants seront particulièrement attentifs, ce soir, à la publication des 'minutes' du dernier FOMC de la Fed, à la recherche d'indications concernant le calendrier des prochaines baisses de taux de la banque centrale.



'Les marchés s'inquiètent toujours de la santé de l'économie mondiale et d'éventuelles révisions à la baisse des prévisions de résultats des entreprises', rappelle Kyle Rodda.



'Leur pari est que les banquiers centraux vont vouloir mettre fin au problème', poursuit l'analyste.



La fin de semaine promet en tout cas d'être chargée, avec la publication demain des derniers indices d'activité PMI pour les Etats-Unis et l'Europe et le coup d'envoi du symposium de Jackson Hole, qui réunit les principaux banquiers centraux dans le Wyoming.



En cas de déception, un retournement de tendance du CAC en direction des 5300 points serait susceptible d'aboutir à une cassure plus franche des 5255 points, avertissent les analystes techniques.



A l'inverse, de bonnes nouvelles pourraient ramener l'indice parisien au contact des 5400 points, un seuil critique dont le dépassement ouvrirait la voie aux 5455 points d'après les chartistes.



