CAC 40 : chute lourdement, se rapproche des 5.400 points

04/10/2018 | 16:33

La tension des taux longs aux États-Unis contamine bel et bien les places européennes, lesquelles avaient un peu occulté ce phénomène la veille (gains de +0,4%).



Le marché parisien qui avait ricoché la veille sous le seuil des 5.500 points décroche maintenant de -1,4% vers 5.415, l'Euro-Stoxx50 limite la casse avec -0,6% vers 3.385... mais il y a un biais qui fausse la perspective: Francfort qui était fermé mercredi et n'avait pu participer au rebond, est plutôt stable, ce qui freine la baisse de l'E-Stoxx50.



La flambée du rendement du '10 ans' US vers 3,22% contrecarre le soulagement consécutif à l'annonce faite par le gouvernement italien que les budgets 2020 et 2021 se feront sur une trajectoire de 2% puis 1,8% de déficits après 2,4% en 2019.



C'est une petite phrase de Jérôme Powell qui enflamme les imaginations: il indique que la robustesse de la conjoncture, qui devrait être durable aux Etats Unis, incite à monter les taux 'un peu au-delà de la neutralité' (c'est à dire au-delà des 3% qui faisaient jusqu'alors consensus).



A New York, le Dow Jones a malgré tout aligné hier un 15ème record historique absolu à 26.950 points et flirte désormais avec le cap des 27.000 points. La jauge du stress, l'indice du stress 'VIX', s'est également nettement détendu, affichant une baisse de 3,5% vers 11,6.



Les investisseurs ont pris connaissance des inscriptions hebdomadaires au chômage. Le Département américain du Travail a dénombré 207.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 29 septembre, un chiffre en baisse (de 8.000) par rapport à la semaine précédente.



Elles étaient attendues en baisse par les économistes, mais dans des proportions plus raisonnables, puisque le consensus tablait sur 211.000 inscriptions.



Les commandes à l'industrie américaine ont augmenté de +2,3% en août par rapport au mois précédent, d'après le Département du Commerce. C'est à peu près ce qui était attendu, puisque les économistes anticipaient en moyenne une hausse de +2,1%. Cette hausse intervient après une baisse de -0,5% en juillet (chiffre révisé de -0,8%).



Par ailleurs, les commandes de biens durables US ont augmenté de +4,4% en août.



Du coté des valeurs, le luxe subit de lourds dégagements avec Kering à -6,3%, LVMH à -5,2%, Hermès à -3,6% (leurs valorisations sont jugées 'tendues').



Air Liquide a fourni, en prévision des ventes du 3e trimestre (T3) qui seront publiées le 24 octobre, un point prospectif sur les effets de changes. Le groupe estime qu'au 3e trimestre, cet effet se limitera à environ - 1% soit, sur l'ensemble de l'exercice 2018, un impact de l'ordre de - 4%, en retenant une parité de 1,19 dollar l'euro en moyenne annuelle.



Les bancaires profitent en revanche de la remontée de taux qui accroissent leurs marges (BNP +0,4%, AXA +2,1%, Société Générale +1%).



Publicis Groupe annonce l'acquisition de Kindred Group, le plus grand groupe indépendant de communication numérique en République Tchèque.



Capgemini a pris une participation dans le capital d'Azqore, filiale d'Indosuez Wealth Management, spécialisée dans l'externalisation de l'informatique et des opérations bancaires des acteurs de la Gestion de Fortune, à hauteur de 20%.



MedinCell annonce le succès de son introduction en bourse. L'augmentation de capital porte sur un montant de 30,0 ME pour accélérer le développement de son portefeuille de produits.



Neoen lance son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris et annonce la fourchette indicative de prix par action. La taille initiale de l'offre est d'environ 640 millions d'euros sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix et avant exercice de l'option de surallocation.



