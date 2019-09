CAC 40 : dans l'attente de nouveaux d'indicateurs

23/09/2019 | 08:33

La Bourse de Paris devrait ouvrir sans grand changement lundi matin après ses records annuels de vendredi, le marché étant sans orientation en attendant la publication de nouveaux indicateurs d'activité.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison octobre - recule de 12 points à 5669,5 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



Après deux semaines d'assouplissement monétaire conduit par les grandes banques centrales, les investisseurs auront à coeur de savoir comment se porte actuellement l'économie mondiale.



Aujourd'hui, le marché attend dans le courant de la matinée la publication des indices 'composites' d'IHS Markit pour la France, l'Allemagne et l'ensemble de la zone euro.



'Ces chiffres vont permettre de déterminer si les tensions commerciales mondiales commencent à pénaliser le secteur des services ainsi que l'emploi', annonce un trader.



Vendredi, les marchés d'actions américains n'avaient pas été en mesure de signer une quatrième semaine d'affilée de progression du fait de l'annulation par une délégation chinoise de la visite d'une ferme dans le Montana.



Peu auparavant, lors d'une conférence de presse commune avec le Premier Ministre australien, Donald Trump estimait que la Chine n'en faisait pas assez en matière d'achats de produits agricoles américains.



Les questions commerciales n'en ont donc pas fini de tarauder les investisseurs.



'La parution, cet après-midi, de l'indice IHS Markit composite aux Etats-Unis permettra de savoir si de nouvelles baisses de taux de la Fed sont justifiées', explique le trader.



Maintenant que le CAC s'est extrait de son corridor allant des 5590 aux 5670 points, la tendance de fond haussière devrait toutefois reprendre le dessus et le marché parisien pourrait viser le seuil des 5750 points, qui se situe à moins de 1% des cours actuels.



