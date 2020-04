CAC 40 : dans le rouge avant plusieurs données importantes

15/04/2020 | 11:16

Comme attendu, la Bourse de Paris commence la journée dans le rouge, dans un marché attentiste avant la publication des chiffres clé des ventes de détail aux États-Unis et des résultats de plusieurs groupes bancaires américains.



Ainsi, peu avant 11 heures, le CAC 40 recule de -1,6%. L'indice phare de la place de marché parisienne s'affiche ainsi vers 5.440 points.



'La difficulté à dépasser durablement la zone des 4.520/4.550 points reste persistante à court terme. Avec la bonne tenue des indicateurs techniques, suite à cette forte séquence haussière, l'indice CAC 40 semble à même de pouvoir combler le gap baissier à 30 jours des 4.520/4.625 points', commentent ce matin les équipes de Kiplink.



Du côté des statistiques du jour, en mars 2020, l'indice des prix à la consommation (IPC) de la France augmente de 0,1% sur un mois, après une stabilité le mois précédent, mais corrigés des variations saisonnières, les prix baissent de 0,6% en mars, après −0,1% en février.



Toujours selon l'Insee, sur un an, les prix à la consommation ralentissent nettement, à +0,7% après +1,4% en février, du fait d'un net repli des prix de l'énergie et des produits manufacturés et d'un ralentissement des prix des services et du tabac.



Les investisseurs restent dans l'attente des publications, à l'heure du déjeuner, des poids lourds bancaires américains Bank Of America, Citigroup et Goldman Sachs, qui devraient confirmer le message prudent délivré la veille par leurs homologues JPMorgan et Wells Fargo.



La tendance pourrait par ailleurs s'animer en début d'après-midi avec la publication du principal indicateur du jour : les ventes au détail aux États-Unis, attendues en net repli au titre du mois de mars en raison des nombreuses fermetures de magasins décidées à compter de la mi-mars.



Dans l'actualité des valeurs, Total indique que sa marge sur coûts variables, raffinage Europe (marge de raffinage), a reculé à 26,3 dollars par tonne au premier trimestre 2020, contre 30,2 dollars au trimestre précédent et 33 dollars un an auparavant. Pour rappel, cette marge est égale à la différence entre les ventes de produits raffinés réalisées par le raffinage européen de Total et les achats de pétrole brut avec les coûts variables associés, divisée par les quantités raffinées en tonnes.



Vinci annonce que son groupement à 50-50 avec Balfour Beatty s'est vu attribuer le 1er avril le marché de la phase 2 (construction) pour les lots N1 et N2 du projet de Ligne à Grande Vitesse (LGV) HS2, au Royaume Uni. S'étendant sur un tracé d'environ 90 km, les lots N1 et N2 comprennent un nombre important d'ouvrages d'art, de tunnels et de chantiers de terrassement. Au total, ils mobiliseront 1,8 million de m3 de béton et 32 millions de m3 de déblais-remblais.



Le groupe Michelin annonce ce jour qu'il s'associe à Enviro, une start-up suédoise de vingt personnes créée en 2001, pour développer et industrialiser à grande échelle une technologie de pyrolyse permettant de recycler les pneumatiques en fin de vie.



Le groupe Airbus annonce que CIMON-2, l'assistant pour astronautes conçu et réalisé par Airbus pour le compte de l'Agence spatiale allemande DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt), a fait l'objet d'essais concluants dans la Station Spatiale Internationale (ISS).





