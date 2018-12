CAC 40 : dans le rouge, direction les 4.640 points

21/12/2018 | 11:11

Début de séance éprouvant pour le CAC 40, qui perd encore un peu plus de -1%, après -1,8% hier et une séance de Wall Street catastrophique avec un repli moyen de -2% pour ce qui concerne les principaux indices.



Ainsi, l'indice phare de la place de marché parisienne se dirige tout droit vers les 4.640 points ; il s'affiche actuellement juste au-dessus, à 4.645 points.



'Même si l'indice parisien redouble d'inquiétude, cette zone des 4.600/4.650 points devrait constituer une base de rebond, certainement minime dans un premier temps, mais une figure technique qui pourrait malgré tout alimenter une amorce de changement tendance à court terme', veut croire ce matin Kiplink.



'Cette journée est chargée en termes de publications économiques aux Etats-Unis', indique Aurel BGC, évoquant la publication définitive du PIB au troisième trimestre, ainsi que des revenus et des dépenses des ménages de novembre.



'Mais l'indicateur le plus important est sans aucun doute le rapport sur les commandes de biens durables en novembre', estime le bureau d'études prévenant que 'le 'noyau dur' des commandes devrait rester 'très déprimé'.



En attendant, l'indice du climat des affaires en France se dégrade de trois points à 102 ce mois-ci, son plus bas niveau depuis décembre 2016, reflétant l'impact de la crise des 'gilets jaunes' sur l'économie.



Du côté des changes, l'euro recule légèrement (-0,1%), tombant à 1,1431 dollar. Le Brent, pour sa part, s'enfonce vers 54,20 dollars (-1%).



Dans l'actualité des valeurs, les opérateurs saluent la cession par Spie (+4,4%) de son activité de câblage sous-marin en Allemagne.



Ils délaissent en revanche Technicolor (-8,7%) après l'annonce d'une révision en baisse de l'objectif d'EBITDA pour 2018.



DBV Technologies tente le rebond ce vendredi, s'affichant à +15%. Il faut dire qu'hier, le titre a reculé de... -70% !





