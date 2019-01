CAC 40 : dans le rouge en attendant l'inflation en zone euro

17/01/2019 | 11:15

La Bourse de Paris ouvre cette journée dans le rouge, au lendemain d'une séance clôturée en hausse (+0,5%), alors que la progression de Wall Street a laissé les investisseurs sur leur faim hier (la moitié des gains des indices a fondu en fin de journée) et que les investisseurs attendent la parution des derniers chiffres de l'inflation dans la zone euro.



Ainsi, le CAC 40 recule ce matin de -0,5%, juste au-dessus des 4.790 points.



'Le marché reste prudent même si des éléments positifs, notamment sur le terrain de la guerre commerciale, avec la réunion au sommet prévue les 30 et 31 janvier, et les signes de soutien de plus en plus significatifs à l'économie envoyés par la Chine contribuent à améliorer le sentiment des investisseurs. Sur le terrain économique, le marché semble de plus en plus s'habituer au ralentissement américain, qui devrait être accentué à cause du shutdown le plus long de l'histoire. (...) Le marché est dans une phase de transition après une période d'excès en décembre/début janvier', relèvent les équipes de Saxo Banque.



Seule donnée majeure attendue ce jour en Europe, l'inflation dans la zone euro pour le mois de décembre 2018 doit paraître un peu plus tard dans la matinée. Rappelons qu'elle était ressortie à 1,6% en rythme annuel en estimation rapide.



Plusieurs statistiques sont attendues de l'autre côté de l'Atlantique cet après-midi : les mises en chantier et permis de construire, les inscriptions aux allocation chômage et l'indice de la Fed de Philadelphie.



Du côté des changes, l'euro est stable, juste en-dessous des 1,14 dollar. Le Brent recule plus franchement, de -0,5%, pour tomber à 61,02 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, Alstom a confirmé attendre un chiffre d'affaires d'environ huit milliards d'euros et une marge d'exploitation ajustée qui devrait atteindre environ 7%, des perspectives établies à périmètre et taux de change constants, dans un contexte marqué par un carnet de commandes à un niveau record de 39,7 milliards d'euros au 31 décembre 2018. Le titre reste stable ce matin.



Thales (+0,1%) fait part d'un contrat avec la Marine mexicaine, par lequel il a fourni et intégré les systèmes de défense du nouveau patrouilleur océanique ARM Reformador, premier navire de la classe POLA (Patrullera Oceanica de Largo Alcance) de 2.600 tonnes.



Le titre Société Générale est lanterne rouge du CAC 40, avec une baisse de -3,8%, après la publication par le groupe d'un avertissement concernant les revenus tirés de ses activités de marché et services aux investisseurs, qui devraient baisser d'environ -20% au quatrième trimestre 2018 par rapport à la même période en 2017, et de -10% sur l'ensemble de l'année. Par ailleurs, la banque a signalé une charge exceptionnelle de -240 millions d'euros liée au traitement comptable selon la norme IFRS 5 des cessions en cours de finalisation.



Le groupe Manutan (-1,3%) enregistre une croissance de 2,9% au premier trimestre de son exercice 2018/2019 par rapport au même trimestre de l'exercice précédent (+2,0% à change et jours constants). Le chiffre d'affaires s'établit ainsi à 192,6 millions d'euros, contre 187,1 millions d'euros pour l'exercice précédent.





