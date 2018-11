CAC 40 : dans le rouge, retour sur les 5.050 points

14/11/2018 | 10:46

Tout comme les autres principales Bourses européennes, le CAC 40 s'affiche ce matin largement dans le rouge, ne se satisfaisant pas du projet d'accord sur le Brexit et souffrant du décrochage des prix d pétrole.



Pourtant, hier, un miracle inespéré ou presque avait permis au marché parisien de rebondir de 0,8%, à 5.101 points.



Ce matin, la dynamique est inversée : l'indice phare de la place de marché parisienne recule de -1,1%, tombant à 5.050 points.



'La mauvaise nouvelle est que le Premier Ministre doit maintenant vendre [l'accord sur le Brexit] à un cabinet divisé, tout en espérant qu'il soit accepté par un vote à la majorité qualifiée du reste de l'UE', note Commerzbank, qui souligne que les partisans d'une ligne dure s'opposent à un plan laissant apparemment le Royaume Uni plus proche de l'UE qu'initialement envisagé, tandis que le Parti Démocratique Unioniste conteste la solution sur la frontière irlandaise.



Du côté des statistiques du jour, le PIB de l'Allemagne s'est tassé de 0,2% au troisième trimestre 2018, là où les économistes ne craignaient en moyenne qu'un repli de 0,1%, ce qui marque sa première contraction depuis le premier trimestre 2015.



Les marchés doivent par ailleurs prendre connaissance d'une nouvelle estimation de la croissance dans la zone euro, ainsi que des chiffres de l'inflation au Royaume Uni et aux Etats-Unis.



En attendant, du côté des changes, l'euro est à 1,1280 dollar (-0,2%). Le baril de Brent tente d'avancer de nouveau (+0,6%), à 65,7 dollars, mais la tendance sur 5 jours reste largement négative : -8,8%.



Enfin, sur le front des valeurs, Iliad signe la plus forte hausse du SBF 120 : +6,4%. Le groupe a publié hier soir un chiffre d'affaires groupe en hausse de 0,7% (en données IFRS 15) sur les neuf premiers mois de l'année, à 3,64 milliards d'euros.



Dans le Haut Débit et Très Haut Débit en France, l'opérateur télécoms a en revanche fait état d'une perte d'abonnés, puisqu'il revendique 6,46 millions d'abonnés au 30 septembre 2018, contre 6,5 millions un an plus tôt. Concernant le Mobile, toujours en France, la maison-mère de Free fait état de 13,54 millions d'abonnés (dont 7,74 millions avec un forfait 4G illimitée), contre 13,39 millions à la même date un an plus tôt.



Alstom est également bien orientée, avec +3,3%. Le groupe publie ce matin un résultat net (part du groupe) de 563 millions d'euros au titre de son premier semestre 2018-19, contre 177 millions un an auparavant, et une marge d'exploitation ajustée de 7,1%, contre 5,4% précédemment.



Le chiffre d'affaires de l'équipementier de transport a augmenté de 20% (+23% en organique) pour atteindre quatre milliards d'euros, la dynamique commerciale avec sept milliards d'euros de commandes conduisant en outre à un carnet de commandes record à 38 milliards.



Rothschild & Co (-1,2%) a pour sa part fait état d'une hausse de 9% des revenus sur 9 mois, portés à 1 460 millions d'euros (contre 1 340 ME sur 9 mois en 2017).



Publié hier soir, le chiffre d'affaires du groupe EDF (-0,1%) s'élève à 49,6 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année 2018, en croissance organique de +5,3% par rapport à la même période en 2017. L'ensemble des segments du groupe contribue à cette croissance organique.





