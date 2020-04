CAC 40 : dans le rouge, retour vers 4.430 points

21/04/2020 | 11:21

Comme attendu, la Bourse de Paris ouvre cette deuxième journée de la semaine dans le rouge, l'impact de la dégringolade des prix du pétrole la veille semblant avoir littéralement abasourdi les investisseurs.



Ainsi, le CAC 40 recule de -2%, pour revenir à 4.430 points.



Rappelons que dans un scénario totalement inouï, le baril de brut léger américain WTI a vu hier, et pour la première fois de son histoire, son cours basculer en territoire négatif, sous le seuil de zéro. En autre termes, l'acheteur est désormais payé pour prendre livraison d'un produit disponible en quantités presque illimitées !



Le 'krach' pétrolier de lundi semble néanmoins s'expliquer par des facteurs essentiellement techniques : les détenteurs de contrats 'mai' sont en effet confrontés à l'expiration aujourd'hui de leur échéance alors que personne ne semble en mesure de prendre livraison du produit physique, puisque les capacités de stockage ont atteint leur niveau de saturation aux États-Unis.



Autre motif d''inquiétude' (les guillemets s'imposent...), les rumeurs entourant l'état de santé du leader nord-coréen Kim Jong-un. Sans oublier l'interdiction temporaire par le président américain Donald Trump de toute immigration aux États-Unis. De quoi inciter les marchés à faire une pause !



Sur le plan de la conjoncture, les investisseurs prendront connaissance un peu plus tard des ventes de logements anciens aux États-Unis.



Ils attendaient l'indice ZEW reflétant le sentiment des investisseurs allemands, dans un contexte marqué par la crise liée au Covid-19. Les économistes attendaient un indice de l'ordre de -60 au titre du mois d'avril, après -49,5 en mars. Celui-ci ressort cependant en progression, à +28,2.



Dans l'actualité des valeurs, on retiendra notamment que Danone affiche un chiffre d'affaires de 6.242 millions d'euros pour les trois premiers mois de 2020, en hausse de +1,7% en données publiées et de +3,7% en données comparables, intégrant des effets de stockage en mars en Europe et en Amérique du Nord.



Le Groupe PSA annonce un chiffre d'affaires de 15 179 ME au premier trimestre 2020 contre 17 976 ME au premier trimestre 2019. Le chiffre d'affaires de la division Automobile s'établit à 11 934 ME en baisse de 15,7% par rapport au premier trimestre 2019.



La Française des Jeux (FDJ) annonce un chiffre d'affaires en baisse de 1% à 0,5 milliard d'euros au premier trimestre 2020, la bonne dynamique du début d'année ayant été stoppée par les premières conséquences de l'épidémie de Covid-19.





