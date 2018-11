CAC 40 : dans le vert malgré le retournement de Wall Street

15/11/2018 | 08:30

La Bourse de Paris devrait démarrer dans le vert jeudi matin malgré le retournement à la baisse opéré par Wall Street la veille, soit la quatrième séance de recul de la place news-yorkaise.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin novembre - avance de 21 points à 5089,5 points, annonçant une ouverture favorable.



Les marchés américains enchaînent les replis et ne parviennent plus à inverser la vapeur, même quand les circonstances s'y prêtent.



Hier, le Dow Jones a rechuté de 0,8% malgré des chiffres de l'inflation conformes aux attentes et l'amorce de rebond du pétrole, lequel apparaît plus survendu qu'il ne l'a jamais été depuis le début des années 80.



L'or noir reste en marché baissier ('bear market') après avoir chuté de 28% en 28 séances, sans aucun rebond, alignant notamment 13 séances de repli consécutives, un record.



'Plein d'incertitude étouffe le marché', estiment ce matin les équipes de Danske Bank.



'Les marchés financiers européens sont sous la pression à la fois des faibles chiffres de la croissance en provenance d'Allemagne, de la question du Brexit et de l'opposition entre l'Italie et Bruxelles', explique la banque danoise.



Le marché devrait également se montrer prudent dans l'attente d'une vague de statistiques américaines, dont l'indice Empire State de la Fed de New York, les prix à l'importation et les ventes au détail.



Après l'enfoncement du seuil des 5080 points, les investisseurs vont surveiller avec attention le support majeur des 5050 points.



Mais, 'pour l'instant, la configuration reste indécise, fragilisée et ballottée par les différents éléments exogènes', estiment les chartistes de Kiplink.



