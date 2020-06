CAC 40 : de bonnes nouvelles venues de Chine

30/06/2020 | 08:40

La Bourse de Paris devrait sensiblement progresser mardi dans les premiers échanges, soutenue par les signes d'un retour à la croissance de l'économie chinoise, en attendant la parution de nouvelles statistiques en Europe et aux Etats-Unis.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison juillet - avance de 9,5 points à 4931,5 points, annonçant une ouverture en territoire positif.



Les investisseurs ont appris dans la nuit que l'indice des directeurs d'achat (IDA) du secteur manufacturier chinois avait augmenté à 50,9 au mois de juin, contre 50,6 en mai, selon des chiffres du Bureau d'Etat des statistiques.



Un indice supérieur à 50 points montre une expansion de l'activité, tandis qu'un indice inférieur à 50 reflète une contraction.



Cette bonne surprise devrait tempérer l'absence d'information rassurante sur le front de la pandémie de coronavirus, qui s'est encore aggravée ces derniers jours.



La séance en Europe sera elle aussi animée par plusieurs statistiques de premier plan, dont une première estimation de l'inflation en zone euro pour le mois de juin.



Aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance dans l'après-midi de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board, attendu en hausse sensible.



La journée sera par ailleurs ponctuée par deux interventions 'virtuelles' de Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, et de Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor, devant la Commission bancaire du Sénat.



Hier soir, les marchés américains avaient décollé comme des fusées en fin de séance, propulsés notamment par des opérations d'habillages de bilan de fin de trimestre et de semestre.



Au coup de cloche final, le Dow Jones bondissait de 2,3% dans le sillage de Boeing, tandis que le Nasdaq Composite s'adjugeait 1,2%, revenant au contact des 10.000 points.



Egalement soutenu par des achats de fin de semestre, le marché parisien progressait lui de 0,7% à 4945,5 points.



Les chartistes estiment que le CAC pourrait viser les 5000 points dès aujourd'hui, tout en avertissant qu'aucune dynamique ne sera véritablement impulsée à moins de franchir avec des volumes le seuil des 5020 points.



