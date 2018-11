CAC 40 : de la fragilité pour ouvrir la semaine

12/11/2018 | 11:18

La Bourse de Paris ouvre en légère baisse, après une semaine passée pour rien ou presque, dans un contexte de marché vulnérable pouvant faire craindre pour la préservation du support des 5050 points.



Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 s'affiche en recul de -0,3%, à 5.090 points. Sur 5 jours, il est repassé dans le rouge, à -0,1%.



'L'indice CAC 40 accumule les séances de flottement fragilisant son évolution graphique momentanée. À court terme, sans un dépassement rapide au-dessus des 5.145 points, la force de rappel technique devrait ramener l'indice parisien sur le support majeur des 5.050 points, niveau au combien important à la sauvegarde d'une poursuite haussière. Le premier point sensible à une inversion de tendance reste à 5.080, avant de raviver un net regain d'inquiétude baissière à 5.050 points', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Du côté des statistiques, aucune donnée n'est attendue ce lundi. Demain, ce sont les indices des prix et ZEW en Allemagne qui intéresseront les investisseurs. Dans les prochains jours, on attend notamment l'indice des prix définitif pour octobre en France (mercredi), l'estimation rapide du PIB dans la zone euro (mercredi) ainsi que la balance commerciale (jeudi) et les prix à la consommation (vendredi), toujours dans l'eurozone.



Du côté des changes, l'euro recule nettement (-0,8%). La monnaie unique européenne s'échange contre 1,1255 dollar. Le Brent avance pour sa part, de près de 2%, à 71,25 dollars.



Sur le front des valeurs, Total fait part de l'inauguration du projet Kaombo, mis en production en juillet dernier, ainsi que de la poursuite de son programme de développements en Angola avec deux décisions d'investissement en offshore profond après le lancement du projet Zinia 2 en mai dernier.



Par ailleurs, Total et Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) annoncent avoir signé un accord de concession pour lancer un programme d'exploration de gaz non conventionnel dans le Diyab, zone qui s'étend sur plus de 6.000 kilomètres carrés à Abou Dhabi.



Le titre est bien orienté ce matin, +0,8%.



Euronext (-0,7%) publie ce lundi un bénéfice net en hausse de 31,6% à 50,5 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2018, soit 0,73 euro par action. En données ajustées, le BPA a atteint 0,85 euro, dépassant ainsi de sept cents le consensus.



Le groupe a vu son EBITDA s'accroitre de 26,4% à 87,8 millions d'euros, soit une marge améliorée de 4,2 points à 58,2% pour des revenus en croissance de 17,2% à 150,9 millions d'euros, soutenus notamment par la consolidation d'Euronext Dublin et de FastMatch.



Vente-unique.com indique avoir atteint son objectif de réaliser un nouvel exercice de croissance à deux chiffres, avec un chiffre d'affaires annuel de 87,2 millions d'euros, en progression de 14%, malgré un important volume de commandes non livrées à fin septembre. La société de vente en ligne de mobilier vise à nouveau une croissance à deux chiffres en 2018-19 grâce à ses capacités logistiques accrues et à l'ouverture, fin octobre 2018, d'une nouvelle déclinaison du site Internet en Pologne. Le titre de la maison-mère, CAFOM, est en recul d'un peu plus de 3%.



Actiplay, spécialiste du data marketing pour la conquête et l'engagement client, annonce le lancement d'une levée de fonds, via une augmentation de capital de 1.325.436 euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). Le prix de souscription est fixé à un euro par action nouvelle, avec une parité de cinq DPS pour la souscription de deux actions nouvelles, et la période de souscription se déroulera du 19 novembre au 3 décembre 2018.





