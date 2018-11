CAC 40 : de maigres gains hebdomadaires à préserver

09/11/2018 | 08:30

La Bourse de Paris - qui affiche une hausse de l'ordre de 0,5% à ce stade de la semaine - va tâcher de ne pas trop entamer ses maigres gains hebdomadaires ce vendredi après le message sans surprise communiqué par la Fed hier soir.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - abandonne 12 points à 5118,5 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



La Réserve fédérale a délivré jeudi soir un message sans surprise, qui a conduit les investisseurs américains à sécuriser une partie des copieux bénéfices engrangés depuis le 30 octobre.



La banque centrale a confirmé que la solidité de l'économie américaine justifiait sa volonté de poursuivre son cycle de resserrement monétaire, avec à la clé une quatrième hausse de taux pour 2018 d'ici Noël.



Malgré quelques signes de fragilité au niveau du marché immobilier, les deux indicateurs les plus surveillés par la Fed - à savoir l'inflation et l'emploi - tendent à valider le scénario d'une normalisation plus poussée de la politique monétaire, au moins jusqu'à la fin du premier semestre 2019.



'La solidité du marché du travail est étonnante pour une économie qui a déjà neuf années d'expansion derrière elle', soulignent les analystes de Commerzbank.



'La grande question est maintenant de savoir si le resserrement du marché de l'emploi va conduite à une accélération des hausses salariales et donc à une remontée du risque inflationniste', poursuit la banque allemande.



'La plupart des données récentes suggèrent que ce phénomène est effectivement en passe de se produire', avertit Commerzbank.



Wall Street a consolidé suite à la parution de ce communiqué, le Dow Jones finissant à l'équilibre, mais le S&P 500 s'effritant de 0,2% et le Nasdaq de 0,5%.



Le sentiment négatif s'est propagé à l'Asie cette nuit, avec des pertes qui s'étageaient entre -1% (Tokyo) et -2,8% (Hong Kong).



Le calendrier économique du jour comporte quelques indicateurs (prix à la production aux Etats-Unis, confiance des consommateurs du Michigan,...) susceptibles d'inverser la tendance.



De bonnes nouvelles pourraient pousser le CAC 40 en direction de sa première résistance à 5145 points. Dans le cas contraire, les chartistes recommandent de surveiller le seuil des 5080 points, mais surtout le support d'inversion des 5050 points.



