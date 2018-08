CAC 40 : de retour au-dessus des 5.500 points ?

09/08/2018 | 16:48

À une petite heure de la clôture, la Bourse de Paris reste mal orientée ce jeudi, en légère baisse.



Néanmoins, le CAC 40 semble en mesure de se rapprocher de l'équilibre : à 16h30, il ne recule 'plus que' de 0,1%, revenant ainsi à 5.498 points. Suffisant pour accrocher de nouveau les 5.500 points, qu'il avait eu tant de mal à conserver hier ?



'Toujours dans l'attente de son bon de sortie, l'indice CAC 40 manque réellement de dynamisme pour casser durablement le premier plafond des 5535 points. Cette résistance majeure agit comme un refouloir, bloquant l'indice parisien dans un corridor de neutralité entre 5475 et 5535 points', analysaient ce matin les équipes de Kiplink.



Les seules statistiques attendues aujourd'hui venaient d'outre-Atlantique, avec notamment l'indice des prix à la production en juillet, les inscriptions hebdomadaires au chômage.



Après une hausse de 0,3% en juin, les prix à la production industrielle sont restés atones en juillet aux États-Unis, selon le Département du Travail, là où les économistes attendaient en moyenne une progression de 0,2%.



Le Département américain du Travail a rapporté ce jeudi en début d'après-midi avoir dénombré 213.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 4 août, un chiffre en baisse (de 6.000) par rapport à la semaine précédente (chiffre révisé à 219.000, 218.000 inscriptions avaient été annoncées).



Les stocks des grossistes ont augmenté de 0,1% en juin aux États-Unis, selon les chiffres du Département du Commerce publiés ce jeudi en milieu d'après-midi.



Cette nouvelle augmentation fait suite à une précédente progression de +0,3% (chiffre révisé) en mai.



Sur le marché des changes, l'euro recule de -0,3%, à 1,1582 dollar. Le Brent se reprend après sa mauvaise journée d'hier : il gagne +0,9%, à 72,86 dollars.



Dans l'actualité des valeurs, le titre Archos perd plus de -11% à Paris, après la publication de résultats semestriels marqués par une perte nette de 5,1 millions d'euros, contre une perte de 4,6 millions au terme des 6 premiers mois de 2017.



Le groupe a également fait état d'un résultat opérationnel courant de -4,2 millions d'euros, à comparer à -3,3 millions d'euros à la même période en 2017, d'une marge brute en recul, et d'un chiffre d'affaires en baisse de 36%.



Casino, pour sa part, avance de 0,9%. C'est toujours mieux que les -6% d'hier, causés par une analyse de Bernstein (à laquelle le groupe a répondu), qui a abaissé sa recommandation à 'sous-performance'.



Le titre L'Oréal perd pour sa part -0,8%. L'analyste Berenberg a annoncé ce matin dégrader sa recommandation sur le titre, passant de 'Conserver' à 'Vendre'.



