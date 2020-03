CAC 40 : de retour dans le rouge, direction les 3.800 points

18/03/2020 | 10:57

La Bourse de Paris n'a pas retrouvé, malgré les bonnes performances de Wall Street, de calme : le CAC 40 s'enfonce de nouveau dans le rouge ce mercredi.



Ainsi, peu avant 11 heures, l'indice phare de la place de marché parisienne recule de -4,9%, revenant sur le niveau des 3.800 points.



'Pour valider un éventuel retournement de tendance durable, l'indice parisien doit rapidement revenir au-dessus des 4.100 points et tenir la zone supérieure des 4.250 points durant plusieurs séances pour passer d'un rebond technique à un mouvement de redressement plus pérenne. Un scénario de reprise qui reste également soumis à une baisse de la volatilité à très court terme. Ce matin, l'incertitude persiste à tous les niveaux', constatent les équipes de Kiplink.



Rappelons que la Bourse de New York a connu hier une nouvelle séance agitée, alternant phase de correction et rebond technique, pour finalement terminer dans le vert, l'indice Dow Jones reprenant 5,2% après les 13% abandonnés lundi.



Les acheteurs ont réussi à reprendre la main suite aux dernières mesures mises en place par la Fed, qui compte remettre en oeuvre les procédures exceptionnelles utilisées lors de la crise financière de 2008, notamment via une enveloppe de 500 milliards de dollars destinée aux entreprises et aux ménages. Le président américain Donald Trump a assuré, pour sa part, que 850 milliards de dollars allaient être directement versés sur le compte des citoyens américains en état de nécessité.



Du côté des données statistiques, on prendra connaissance ce matin des prix à la consommation en Europe, ainsi que de la balance commerciale sur le vieux continent. Cet après-midi, s'agissant des États-Unis, seront notamment communiquées les dernières informations sur le marché immobilier.



Dans l'actualité des valeurs, L'Oréal indique que le début de l'année 2020 est marqué par le contexte du Coronavirus (COVID-19) qui impacte le marché de la Beauté dans plusieurs zones géographiques et au Travel Retail pour une durée qu'il est à ce stade encore difficile d'apprécier, mais reste confiant pour l'exercice.



Covivio annonce que compte tenu de l'environnement et de l'incertitude pesant sur ses revenus hôteliers, il communiquera une guidance de résultats ajustée lors de la publication de ses résultats semestriels. 'Ces dernières semaines, nos premières actions ont consisté à assurer la sécurité et la santé de nos équipes, ainsi que la continuité de nos activités et services auprès de nos clients', affirme la société foncière.



Afin de limiter l'expansion du Covid-19 et consécutivement aux annonces de fermetures reçues le 17 mars par de nombreux partenaires, clients et fournisseurs, Manitou a décidé de fermer ses activités en France, et ce jusqu'au 31 mars 2020.



