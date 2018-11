CAC 40 : début de journée dans le rouge, sous les 5050 points

15/11/2018 | 11:22

Attendue (espérée ?) en hausse, la Bourse de Paris éprouve ce matin plus de difficultés que prévu, dans un contexte marqué par une vulnérabilité évidente.



'Le marché reste fébrile puisqu'il existe encore de nombreuses incertitudes concernant la réaction de la Commission Européenne face à l'obstination de l'Italie et, surtout, à propos de la capacité de Theresa May à regrouper l'intégralité du parti conservateur et du DUP (Parti unioniste démocrate) d'Irlande du Nord derrière le plan négocié avec Bruxelles. Il faut également compter avec l'opposition de l'Ecosse au projet présenté. Même si le marché semble s'être habitué aux remous politiques britanniques liés au Brexit, il n'est pas exclu qu'on puisse assister à un affaiblissement du Premier ministre l'obligeant à convoquer des élections législatives anticipées puisqu'il est déjà question de la possibilité qu'un vote de confiance ait lieu', retient Saxo Banque.



Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 s'affiche en recul de -0,6%, passant sous la barre des 5.050 points. Sur 5 jours, la baisse est plus marquée : -1,7%.



'En configuration instantanée, l'indice parisien reste sur une zone intermédiaire, non indicatrice de la construction d'un mouvement de fond. A court terme, une nouvelle accélération sous le support majeur des 5050 points permettrait l'ouverture d'un test des 4975 et 4950 points, soit un net déséquilibre supplémentaire', commentent ce matin les équipes de Kiplink.



Le marché prendra ce jour connaissance de plusieurs statistiques américaines, dont l'indice Empire State de la Fed de New York, les prix à l'importation et les ventes au détail.



La balance commerciale de la zone euro, corrigée des variations saisonnières, s'est par ailleurs établie à +13,4 milliards d'euros en septembre, contre +16,8 mrds en août, les exportations ayant diminué de 1,6%, tandis que les importations ont augmenté de 0,2%.



Sur le marché des changes, l'euro est à 1,1283 dollar (-0,3%). Le Brent reprend 1%, porté à 66,5 dollars.



Du côté des valeurs, Derichebourg a fait état mercredi soir d'une hausse de 6,9% de son chiffre d'affaires annuel, porté à 2,92 milliards d'euros. Le titre est en net recul, -6,7%.



Bastide (+1,2%) réalise un chiffre d'affaires de 79,4 ME au premier trimestre 2018-2019, en croissance de +28,6% (dont +6,4% en organique). 'Cette performance confirme l'accélération de la dynamique interne, déjà visible lors du dernier trimestre de l'exercice précédent' indique le groupe.



Dévoilés ce jeudi matin, les comptes des trois premiers trimestres de Colas ont notamment révélé un bénéfice net consolidé part du groupe de 110 millions d'euros, contre 160 millions à fin septembre 2017. Le bénéfice opérationnel courant a pour sa part reculé de 24 millions d'euros en rythme annuel, tombant à 155 millions d'euros. Le chiffre d'affaires est en revanche mieux orienté : il s'est établi à environ 9,6 milliards d'euros, soit une croissance de 11% par rapport à la même période de l'exercice clos.



Si le chiffre d'affaires de 2018 est attendu en hausse 'significative' par rapport à celui de 2017, la marge opérationnelle courante est désormais attendue en légère baisse.



Pour l'instant, le titre est en léger recul : -0,2%.



TF1 (-1%) et Canal+ annoncent la signature d'un nouvel accord de distribution global qui permet à Canal+ d'intégrer dans ses offres toutes les chaînes du groupe TF1 ainsi que les services non linéaires qui y sont associés.





