CAC 40 : début de journée (légèrement) dans le rouge

30/10/2018 | 11:09

Au lendemain d'un rebond limité hier (+0,4%), la Bourse de Paris s'affiche en léger recul ce matin, perdant -0,3% peu après 11 heures, sur fond de lourd retournement de Wall Street, qui a terminé sur de fortes pertes hier soir.



Ainsi, l'indice phare de la place de marché parisienne reste désespérément sous les 5.000 points, s'affichant plus exactement à 4.975 points.



'L'indice CAC 40 a clôturé [hier] en hausse, matérialisant un léger rebond technique. Ce faible redressement à hauteur des 5.490 points n'est pas suffisamment significatif à court terme. Graphiquement, c'est au-dessus de la résistance majeure des 5.050 points que nous pourrons valider une première issue haussière invalidant la tendance de fond actuelle baissière. Ce court sursaut haussier fragilise à peine la configuration baissière à 20 jours. Cette figure de temporisation semble purement technique et demande à être rapidement suivie d'un mouvement de hausse supplémentaire au minima à 5.030 points, pour tenter un scénario de sortie de tendance baissière', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Rappelons que si la séance avait bien démarré lundi à New York, la tendance s'est inversée dans l'après-midi, avec des pertes qui se sont finalement aggravées jusqu'à prendre la tournure d'un 'sell-off' (correction) en toute fin de journée.



Le Dow Jones et le S&P 500 ont ainsi fini sur des écarts supérieurs à 2%, tandis que le Nasdaq reperdait pratiquement 3% pour plonger vers un nouveau plancher annuel.



De nombreux rendez-vous sont attendus dans la journée.



Les investisseurs prendront ainsi connaissance des premiers chiffres de la croissance au 3ème trimestre dans la zone euro, avant de suivre, dans l'après-midi, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



Seront également scrutés, un peu plus tard, les résultats trimestriels de GE et de Facebook.



En attendant, du côté des changes, l'euro est stable à 1,1369 dollar. Idem pour le Brent, à un peu moins de 77 dollars.



Du côté des valeurs, BNP Paribas lâche 3,5% en début de séance, après la publication d'un résultat net part du groupe de 2.124 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2018, en hausse de 4% en données publiées, mais atone hors éléments exceptionnels.



Le résultat brut d'exploitation baisse de 5,7% à 3.075 millions pour un produit net bancaire en repli de 0,4% à 10.352 millions d'euros, mais en hausse de 0,3% dans les pôles opérationnels (+0,8% à périmètre et change constants).



Plus forte baisse de l'indice SBF 120, l'action Bureau Veritas perd près de 5% ce matin à la Bourse de Paris, vers 19,2 euros. La société de portefeuille Wendel a placé près de 5% du capital du groupe de certification et de conformité auprès d'investisseurs moyennant une décote d'environ 5% également.



Wendel a en effet vendu, via un placement auprès d'investisseurs institutionnels avec construction accélérée du livre d'ordres, 4,7% du capital de Bureau Veritas moyennant 'environ 400 millions d'euros'. Ce dont on peut déduire un prix de cession unitaire de l'ordre de 19,1 euros, alors que l'action Bureau Veritas a terminé hier soir à 20,1 euros. La décote instantanée doit donc avoisiner les 5% et l'action Bureau Veritas s'ajuste ce matin, peu ou prou, sur le prix de l'opération.



Suez (+2,5%) a publié un EBIT au 30 septembre 2018 de 963 millions d'euros, soit une croissance organique de +7,5% (+4,4% en données brutes), pour un chiffre d'affaires à neuf mois de 12.697 millions, en croissance organique de +3,8% (+13% en données brutes).



Le groupe annonce également renforcer sa présence dans la gestion des services d'eau de grandes métropoles et des déchets, ainsi que les services aux industriels en Amérique Latine, avec la signature de 19 contrats en Equateur, en Colombie, au Brésil, au Mexique et au Costa-Rica.



Le groupe Tivoly a fait état lundi soir, après la clôture, d'un chiffre d'affaires de 61,3 millions d'euros à fin septembre, ce qui, en données publiées, correspond à une légère baisse (-0,17%) par rapport aux 3 premiers trimestres de l'exercice écoulé. La progression est de +1,3% à taux de change constant, tirée par la croissance organique.





