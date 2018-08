CAC 40 : début de séance dans le rouge

02/08/2018 | 11:08

C'était attendu, la Bourse de Paris ouvre bien cette deuxième séance du mois d'août en baisse, après la décision de la Réserve fédérale de laisser sa politique monétaire inchangée, tout en préparant le marché à un prochain passage à l'acte.



Peu après 11 heures, le CAC 40 recule ainsi de près de 0,7%, tombant à 5.463 points.



La Fed, au terme de deux jours de réunion de politique monétaire, a en effet annoncé le maintien de l'objectif de son principal taux d'intérêt hier soir tout en mettant l'accent sur la force de l'économie américaine et la nécessité d'adapter sa politique à cette vigueur généralisée.



Au vu de ces commentaires, les traders estiment désormais haute la probabilité d'une hausse de taux au mois de septembre.



'Comme l'agenda européen est plutôt calme, avec principalement l'indice des prix à la production en juin pour l'eurozone, l'attention du marché se focalisera sur la réunion de la Banque d'Angleterre. Il s'agira de la troisième principale banque centrale à se réunir depuis lundi. Le consensus s'attend très largement à une hausse du taux directeur de 25 points de base. Plus de 90% des intervenants de marché ont déjà pricé ce scénario. Si ce dernier est bien confirmé, cela indiquerait un revirement de stratégie par rapport à celle mise en oeuvre depuis 2009', analyse ce matin Saxo Banque.



Les taux britanniques ne sont pas les seuls à préoccuper les investisseurs aujourd'hui : la confirmation, après clôture, que Donald Trump a bien l'intention d'imposer des droits de douane à 25% sur quelque 200 milliards de produits chinois importés aux Etats Unis pèse déjà sur les premiers échanges du jour.



S'agissant des statistiques, on regardera par ailleurs cet après-midi le niveau des inscriptions aux allocations chômage aux États-Unis, ainsi que celui des commandes à l'industrie américaine.



Sur le marché des changes, l'euro recule, s'affichant à 1,1623 dollar (-0,33%). C'est le cas aussi du Brent, à 72,28 dollars (-0,5%).



Dans l'actualité des valeurs, Amundi signe la plus belle performance de la matinée sur le SBF 120. Le titre du groupe avance de 8,4%, sur fond de publication d'un résultat net ajusté de 252 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2018, en progression de 12,2%, grâce à un effet de ciseaux favorable entre la progression des revenus de gestion et la réduction des charges d'exploitation.



Le titre CGG s'adjuge +8%. Le groupe a dévoilé ce matin un résultat net part du groupe de 47,4 millions de dollars au titre du deuxième trimestre 2018, à comparer à une perte de 169,7 millions sur la même période de 2017, et un EBITDAs des activités de 110 millions, soit un taux de marge de 33%.



Société Générale (-1,8%) a dévoilé au titre du deuxième trimestre 2018 un résultat net part du groupe sous-jacent en hausse de 8,6% à 1.265 millions d'euros, et un résultat brut d'exploitation sous-jacent quasiment stable (+0,4%) à 2.084 millions.



Toujours en sous-jacent (ajusté des éléments non économiques), le produit net bancaire s'inscrit en croissance de 1% (+2,3% à périmètre et taux de change constants) à 6.454 millions d'euros, pour des frais de gestion en hausse de 1,3% à 4.370 millions.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.