CAC 40 : début de séance plus que morose

20/11/2018 | 11:29

La Bourse de Paris s'affiche en nette baisse ce mardi, s'éloignant un peu plus de la barre symbolique des 5.000 points et semblant se diriger vers une cinquième séance consécutive de recul.



Ainsi, peu après 11h15, le CAC 40 perd près de 1%, tombant à 4.935 points. Rappelons que le marché parisien a enfoncé hier le seuil des 5.000 points, ce qui pousse désormais les chartistes à anticiper un nouveau test des 4.950 points, qui avaient été atteints à la fin octobre.



'L'indice CAC 40 (...) semble irrémédiablement attiré par le support majeur des 4950 points. En configuration technique, l'indice parisien ne réussit pas à se maintenir sur ses différentes zones successives de soutien, la récente zone des 5.005 à 4.975 ne semblant pas tenir davantage. La tendance reste négative et nettement dégradée, toujours plus proche du point support de rupture à 4.950 points. Graphiquement, nous surveillerons avec attention la base de cette zone d'incertitude où une accélération sous le seuil des 4.950/4.920 points serait des plus dommageable', analysent ce matin les équipes de Kiplink.



Quelques statistiques figurent au calendrier aujourd'hui - dont les derniers chiffres de l'immobilier aux Etats-Unis - mais il est peu probable que ces données entraînent un retournement de situation.



Par ailleurs, en moyenne sur le troisième trimestre 2018, le taux de chômage au sens du BIT s'établit à 9,1% de la population active en France (hors Mayotte), comme au deuxième trimestre, selon les données corrigées de variations saisonnières de l'Insee.



En France métropolitaine, le nombre de chômeurs augmente de 22.000 au troisième trimestre, à 2,6 millions, et le taux de chômage reste stable à 8,8% de la population active. Ce taux augmente pour les jeunes, mais diminue un peu pour les 50 ans ou plus.



Du côté des changes, l'euro est à 1,1432 dollar (-0,2%). Le Brent recule plus franchement, à 66,15 dollars (-1,3%).



S'agissant des valeurs, Renault poursuit sa chute au rythme des suites de 'l'affaires Carlos Ghosn', interrogé hier par les autorités japonaises. Le titre perd près de 3% ce matin, après -8,4% la veille.



Société Générale perd -2,1% à Paris après des accords mettant un terme à des enquêtes aux Etats-Unis sur des opérations enfreignant des sanctions économiques, accords par lesquels la banque a accepté de verser des pénalités d'environ 1,3 milliard de dollars.



Le groupe Casino (-0,5%) a annoncé lundi soir un renforcement de son partenariat avec Lyf Pay, une solution de paiement mobile et multicanal. Le groupe prendra par ailleurs une participation initiale de 5% au capital des structures Lyf.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.