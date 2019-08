CAC 40 : décrochage en vue dans le sillage de Wall Street

02/08/2019 | 08:29

La Bourse de Paris devrait ouvrir en baisse de près de 2% vendredi au lendemain d'un net repli de Wall Street, victime d'un regain d'inquiétudes sur les questions commerciales après de nouveaux propos acrimonieux de Donald Trump.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin août - lâche plus de 1,9% à 5447,5 points, annonçant un décrochage du même ordre à l'ouverture.



Le Dow Jones avait perdu plus de 1% hier soir suite à une nouvelle offensive douanière déclenchée par Donald Trump.



Le président américain a annoncé la taxation à 10% de 300 milliards de dollars produits chinois qui avaient échappé au relèvement des droits de douane frappant déjà 250 milliards de produits importés.



Donald Trump a précisé que cette majoration, qui entrera en vigueur le 1er septembre, pourrait être aggravée à 25% en vue d'obtenir une taxation uniforme pour tous les produits chinois par la suite.



D'après le locataire de la Maison blanche, 'il est temps de mettre fin à 20 ans de pillage de l'économie américaine par la Chine'.



En Asie, les grandes places boursières comme Tokyo et Hong Kong accusaient toutes des replis supérieurs à 2% suite à ces déclarations tonitruantes.



Compte tenu de ces commentaires, les résultats trimestriels et les indicateurs économiques sont tous passés au second plan hier.



La publication, aujourd'hui, du rapport américain sur l'emploi - véritable point d'orgue d'une semaine déjà particulièrement chargée - devrait davantage retenir l'attention des opérateurs.



'Après les annonces déroutantes prises par la Réserve fédérale cette semaine, il sera intéressant de suivre les statistiques économiques aux Etats-Unis afin d'anticiper les prochaines mesures de la Fed', souligne-t-on chez Danske Bank.



Après les 224.000 créations de postes du mois de juin, le consensus attend autour de 185.000 nouveaux emplois en juillet, un chiffre inférieur à leur moyenne de long terme de 193.000.



Il n'est pas sûr qu'une surprise - bonne ou mauvaise - suffise à relancer l'appétit pour le risque sur les marchés mondiaux. La chute du pétrole, le décrochage des rendements obligataires et la remontée du 'VIX' semblent déjà raconter un scénario boursier bien sombre pour les investisseurs.



