CAC 40 : des espoirs de stabilisation

16/08/2019 | 08:33

La Bourse de Paris devrait tenter de se stabiliser vendredi après deux séances de pertes, même si les investisseurs ne disposent pas encore des catalyseurs susceptibles de favoriser un véritable rebond.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison août - avance de 0,5% à 5265,5 points, annonçant une ouverture sur une note favorable.



Le marché parisien s'était montré incapable de se ressaisir hier, après avoir pourtant signé un repli de plus de 2% mercredi.



Au coup de cloche final, le CAC abandonnait près de 0,3% à 5237 points.



Pour les analystes d'IG, les grands thèmes du moment restent toujours en place.



'La solidité des statistiques américaines, l'assurance du soutien de la BCE et les déclarations contradictoires des Etats-Unis et de la Chine sur les questions commerciales prennent les marchés de court', estime Kyle Rodda, un analyste du courtier britannique.



Les bons résultats de Walmart et la résistance des ventes de détail ont toutefois rassuré les intervenants sur la vigueur de la consommation aux Etats-Unis, alors que certains indicateurs laissent planer la menace d'une prochaine récession.



Le Dow Jones en a profité pour reprendre 0,4% hier, tandis que le Nasdaq Composite cédait autour de 0,1%.



L'indice VIX de la volatilité - souvent considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street - s'est légèrement tassé pour revenir autour de 21,2 points.



'C'est un niveau toujours élevé, caractéristique d'un marché qui reste baissier', s'inquiète Kyle Rodda.



Les équipes de Cholet Dupont promettent qu'une bataille va faire rage entre acheteurs et vendeurs dans la zone des 5230 points.



'En cas de cassure, le prochain support des 5160 points serait ciblé (plus bas du 6 juin dernier)', prévient la banque privée.



Pour la banque parisienne, il s'agit d'une 'réelle probabilité, surtout si l'indice ne remonte pas rapidement au-delà des 5310 points.'



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.