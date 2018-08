CAC 40 : des incertitudes tenaces

20/08/2018 | 08:24

La Bourse de Paris devrait débuter en très légère hausse une semaine qui s'annonce particulièrement calme lundi en raison des incertitudes qui entourent désormais l'Italie, en plus de la Turquie.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - grignote huit petits points à 5350 points, laissant augurer un début de séance sans grand dynamisme.



Les obligations souveraines de l'Italie ont subi une nouvelle vague de dégagements vendredi dans un contexte de tension dû à la perspective de voir le gouvernement italien accroître ses dépenses l'an prochain.



'On peut s'attendre à ce que les rendements obligataires italiens atteignent de nouveaux plus hauts prochainement', avertit d'ailleurs un trader.



Facteur de soutien, Wall Street a toutefois fini sur une note positive vendredi soir, les investisseurs misant sur une rencontre entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping sur les questions commerciales, peut-être au mois de novembre.



'Tout ce qui va dans le sens d'une désescalade du conflit commercial est susceptible de faire renaître le thème de la croisse économique mondiale synchronisée - un puissant moteur qui avait été à l'origine de la hausse des actifs à risque et de la chute de la volatilité en 2017', rappellent les équipes de BofA Merrill Lynch.



Depuis trois mois, ce sont surtout les compartiments les plus défensifs de la cote que les investisseurs semblent privilégier, à commencer par le secteur de la santé.



Pour le CAC 40, qui a cédé plus de 1,2% la semaine passée, un retour vers la zone de résistance des 5375 points constituerait dans un premier temps un facteur favorable en vue d'une reprise de la hausse.



Le calendrier de la semaine s'annonce cependant particulièrement calme. La saison des résultats est désormais achevée et seule une poignée d'indicateurs économiques figurent à l'agenda dans les jours qui viennent, dont les commandes de biens durables aux Etats-Unis prévues vendredi.



