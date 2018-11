CAC 40 : des investisseurs réticents à prendre position

05/11/2018 | 08:32

Après un gain de 2,7% la semaine dernière, la Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note plus prudente lundi matin, les investisseurs se montrant réticents à prendre des positions avant la tenue des élections de mi-mandat américaines.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - grignote deux petits points à 5100,5 points, annonçant un début de séance autour de l'équilibre.



Les électeurs américains doivent renouveler demain 435 sièges à la Chambre des représentants, ainsi que 35 mandats de sénateurs sur 100, tout en se prononçant sur 39 postes de gouverneur.



'Le scrutin va énormément retenir l'attention, mais il est peu probable qu'il aboutisse à de grands changements en terme de politique économique', estime Danske Bank.



Autre motif de prudence, Wall Street s'est enfoncée vendredi en territoire négatif, un retournement de tendance dû à un communiqué de la Maison Blanche expliquant que rien n'était fait concernant le règlement du différend commercial sino-américain.



Larry Kudlow, le conseiller économique de Donald Trump, est venu enfoncer le clou sur CNBC en se déclarant 'moins optimiste' sur la perspective d'un accord imminent avec Pékin.



Alors que la Fed convoque cette semaine une réunion de politique monétaire, les intervenants attendent d'être rassurés sur la santé de l'économie mondiale, qui a montré quelques signes de fatigue dernièrement.



'La croissance mondiale a déçu récemment, avec de faibles chiffres du PIB au sein de la zone euro, une baisse des commandes aux Etats-Unis et un indice PMI en chute libre en Chine', rappelle Danske Bank.



Dans ces conditions, il suffirait de quelques déceptions pour aller combler le 'gap' des 5010 points du 30 octobre, préviennent les analystes techniques.



