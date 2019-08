CAC 40 : des positions acheteuses avant Jackson Hole

23/08/2019 | 08:32

La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse vendredi matin, les investisseurs adoptant des positions d'achat avant le discours très attendu du président de la Fed, prévu en fin de journée.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison septembre - grimpe de 33 points à 5418 points, annonçant une ouverture en territoire positif.



Véritable point d'orgue de la journée, voire peut-être de la semaine, l'intervention de Jerome Powell lors du symposium de banquiers centraux qui se déroule à Jackson Hole, dans le Wyoming, débutera cet après-midi à partir de 16h00 (heure de Paris).



La président de la Réserve fédérale pourrait fournir quelques précieuses indications concernant le calendrier des baisses de taux à venir aux Etats-Unis.



'La Fed va devoir tenir ses promesses', souligne un opérateur.



'Une chose est sûre, la banque centrale semble prête à déployer tout son arsenal et faire tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que la croissance s'arrête cette année ou l'an prochain', ajoute-t-il.



Bon nombre d'observateurs font toutefois remarquer qu'il ne suffit pas que les taux d'intérêt reculent pour que l'économie redémarre.



Les investisseurs attendent ainsi de solides investissements de la part des entreprises, ainsi que de robustes dépenses de la part des ménages.



Il faudra aussi une trêve prolongée dans la guerre commerciale sino-américaine et l'abandon de l'hypothèse d'un Brexit 'dur' pour que les marchés boursiers puissent reprendre leur trajectoire haussière.



Bref, la liste des conditions à remplir semble bien longue.



Après avoir grimpé de 1,7% mercredi, le marché parisien avait d'ailleurs cédé près de 1% hier, à 5388 points, dans la foulée d'indicateurs économiques jugés décevants.



Graphiquement, le marché parisien poursuit son mouvement de consolidation horizontal et devra désormais s'extraire de la zone des 5325/5455 points pour renouer avec une dynamique affirmée, estiment les équipes de Cholet Dupont.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.