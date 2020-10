CAC 40 : en attente d'un signal de la BCE

29/10/2020 | 11:08

La Bourse de Paris est en légère hausse ce matin (+0,30% à 4585 points) alors que la journée devrait être marquée par une réunion très attendue de la Banque centrale européenne (BCE).



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison novembre - progressait timidement de 3,5 points à 4570 points, annonçant une ouverture tout juste positive.



Cette journée s'annonce comme la plus chargée de la semaine et les opérateurs seront surtout attentifs aux commentaires de Christine Lagarde, avec l'espoir que la présidente de la BCE use de son 'verbe magique' pour tenter de ramener un peu de sérénité sur les places boursières.



Le marché parisien avait en effet subi une importante rupture baissière hier (-3,4%), étayée par de forts volumes, du fait de l'imminence d'un reconfinement et d'un nouveau coup de frein à l'activité.



A en croire les analystes, la seconde vague épidémique qui déferle dans de nombreux pays du Vieux Continent met une forte pression sur les épaules de la BCE.



'La banque centrale devrait signaler qu'elle est prête à engager un assouplissement supplémentaire si la crise s'aggrave', prédit François Rimeu, stratégiste à La Française AM.



'Nous pensons que la BCE va laisser toutes les options ouvertes jusqu'à la prochaine réunion', ajoute l'analyste.



La BCE rendra sa décision de politique monétaire à 13h45, avant la traditionnelle conférence de presse de sa présidente, qui débutera à 14h30.



Le marché ne manquera pas de suivre également plusieurs indicateurs économiques majeurs, dont la première estimation du PIB américain de troisième trimestre, qui devrait faire apparaître un rebond de l'activité de l'ordre de 32% sur les trois mois écoulés.



'Le fort rebond de la consommation, déjà visible dans les ventes au détail, sera le principal moteur de la croissance', rappelle-t-on chez Oddo BHH.



A New York, les marchés américains ont connu hier leur pire séance depuis fin juin, le Dow Jones ayant lâché 3,4% et effacé tous ses gains depuis début août. Le Nasdaq chutait pour sa part de 3,7%, au plus bas depuis le 2 octobre.



La multiplication des mesures sanitaires et des restrictions à la vie quotidienne afin de lutter contre la recrudescence du virus provoquait par ailleurs une rechute de près de 6% des cours pétroliers à New York.



En Asie, où l'épidémie se fait aujourd'hui moins virulente, la Bourse de Tokyo n'accusait qu'un repli de l'ordre de 0,4% jeudi en fin de séance. A l'inverse, l'indice CSI 300 des principales valeurs cotées à Shanghai et Shenzhen progressait de plus de 0,7%.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.