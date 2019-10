CAC 40 : en baisse avant les chiffres de la consommation US

16/10/2019 | 11:22

La Bourse de Paris recule ce matin de -0,4%, au lendemain d'une progression de 1% à 5702 points, dans l'attente notamment de chiffres sur la consommation aux Etats-Unis.



Le CAC 40 s'affiche ainsi juste en-dessous de 5.685 points.



'Même si techniquement la tendance reste positive à court terme, l'indice CAC 40 pourrait ouvrir une séquence de stabilisation, voire de consolidation. Un frein au mouvement qui ne portera pas à conséquences dans l'immédiat. Les supports majeurs de retournement à 5605 et 5555 points restent suffisamment éloignés des niveaux actuels pour nous inquiéter outre mesure', commentent ce matin les équipes de Kiplink.



Deux données statistiques ont été publiées ce matin. Tout d'abord, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 1,7% au mois de septembre, un taux stable par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques.



En incluant les coûts de logement des occupants, le taux d'inflation annuel s'est aussi maintenu à 1,7%, avec des pressions à la baisse des prix du carburant, des voitures de seconde main, ainsi que de l'électricité, du gaz et d'autres carburants.



Ensuite, le taux d'inflation annuel de la zone euro, qui s'est établi à 0,8% en septembre 2019, contre 1,0% en août, et celui de l'Union européenne s'est établi à 1,2% en septembre, contre 1,4% en août, d'après Eurostat, qui avait annoncé 0,9% en estimation rapide pour la zone euro.



Les opérateurs prendront connaissance des ventes de détail aux Etats-Unis au titre du même mois en début d'après-midi. 'La bonne tenue de la consommation reste un élément-clef pour les investisseurs', soulignait en début de semaine Aurel BGC, qui mentionnait aussi comme rendez-vous pour ce mercredi les résultats de Bank of America.



Du côté des changes, l'euro s'affiche à 1,103 dollar, stable. Le Brent, à 58,65 dollars, recule lui de -0,5%.



Du côté des valeurs, Carrefour a annoncé la finalisation de la cession de la totalité du capital de Cargo Property Assets à Argan, et a donc reçu une rémunération équivalent à 288 millions d'euros, composée à hauteur de 80% de numéraire et 20% de titres Argan.



Ipsen fait part de la signature d'un accord de licence exclusif mondial avec Blueprint Medicines pour développer et commercialiser de BLU-782, médicament candidat dans la fibrodysplasie ossifiante progressive.



Enfin, du côté des groupes ayant publié leurs résultats trimestriels, on notera que Pierre & Vacances (+3%), Vilmorin (-1%) et GL Events (-0,7%) connaissent des évolutions contrastées.







