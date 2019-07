CAC 40 : en baisse, nouvelles tensions commerciales

17/07/2019 | 11:20

La Bourse de Paris s'affiche en baisse ce mercredi matin, rattrapée une nouvelle fois par des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Un nouveau tweet de Donald Trump visant la Chine a en effet empêché les marchés américains d'aller viser de nouveaux plus hauts historiques hier. Le président américain s'est notamment réjoui de voir que les droits de douane imposés par Washington aux entreprises chinoises commençaient à pénaliser la croissance du pays.



Ainsi, peu après 11 heures, le CAC 40 recule de -0,2%. L'indice phare de la place de marché parisienne s'affiche ainsi juste au-dessus de 5.605 points.



“Le CAC 40 a testé à plusieurs reprises le gap haussier à 5545 points qui une fois comblé a déclenché les positions acheteuses permettant de déborder les 5600 points. Un biais haussier semble prendre forme sur ce niveau qu'aucune faiblesse ne vient contrarier. L'indice vient maintenant tester la résistance à 5629 points, son débordement relancera la tendance haussière et permettra de viser les résistances suivantes à 5657 points, puis 5705 points. A contrario, le CAC pourrait poursuivre son repli vers 5.563 points, puis 5.543 points sous l'effet de prises de bénéfices ou de dégradation inattendue”, notent les équipes de Kiplink.



Du côté des statistiques, le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 1,3% en juin 2019, contre 1,2% en mai et celui de l'Union européenne à 1,6% en juin 2019, stable par rapport à mai, selon les dernières données d'Eurostat.



De leur côté, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 2% au mois de juin, un taux stable par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques.



Cet après-midi, les investisseurs prendront connaissance des mises en chantier, des permis de construire et des stocks de pétrole aux Etats-Unis.



D'ici là, sur le marché des changes, l'euro s'affiche à 1,1215 dollar (+0,1%). Le Brent est plus dynamique, approchant des 65 dollars porté par une hausse de +0,9%.



Du côté des entreprises, on retiendra notamment que l'Autorité de la concurrence a autorisé, hier, le rachat de l'enseigne Nature & Découvertes (produits naturels et de bien être) par le distributeur spécialisé Fnac Darty, connu pour les produits électriques, électroniques et culturels.



Carrefour et Glovo annoncent la signature d'un partenariat dans quatre pays, avec une exclusivité en France, pour proposer aux clients urbains un service de livraison en 30 minutes, sept jours sur sept, depuis la plateforme Glovo.





