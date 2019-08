CAC 40 : en baisse, plusieurs statistiques publiées

14/08/2019 | 11:05

La Bourse de Paris s'affiche en baisse ce matin dans des volumes dignes d'une veille de 15 août, alors qu'ont été publiées plusieurs statistiques ces dernières heures, tant au niveau français qu'européen.



Ainsi, l'indice phare de la place de marché parisienne recule de -0,7%. Il revient ainsi sur le niveau des 5.330 points, ne capitalisant pas, pour l'instant, sur la hausse de près d'1% de la journée d'hier.



Rappelons que les marchés américains ont fortement rebondi hier, tirés principalement par Apple après la décision américaine de repousser la mise en place des majorations de droits de douane envisagés pour les produits chinois. 'La décision semble uniquement motivée par des raisons domestiques et n'annonce aucun relâchement au niveau de la pression mise sur la Chine', estimaient ce matin les analystes de Danske Bank.



Du côté des statistiques, après une baisse de 0,1 point le trimestre précédent, le taux de chômage en France au sens du BIT diminue de 0,2 point en moyenne sur le deuxième trimestre 2019, à 8,5% de la population active (hors Mayotte), son plus bas niveau depuis début 2009.



Par ailleurs, toujours en France, en juillet 2019, l'indice des prix à la consommation (IPC) recule de 0,2% sur un mois, après une hausse de 0,2% en juin. Corrigés des variations saisonnières, les prix décélèrent à +0,1% sur un mois, après +0,3% en juin.



En Europe, d'une part, selon une estimation préliminaire (corrigée de prix et de variations saisonnières et calendaires) de Destatis, le PIB de l'Allemagne a reculé de 0,1% au deuxième trimestre 2019, conformément à ce que les économistes espéraient en moyenne. D'autre part, les prix à la consommation au Royaume Uni ont augmenté à un rythme annuel de 2,1% au mois de juillet, un taux en hausse de 0,1 point par rapport à celui affiché le mois précédent, selon l'office national de statistiques.



Les investisseurs prendront aussi connaissance, un peu plus tard, des prix à l'importation américains et des stocks de pétrole US.



Du côté des changes, l'euro est à 1,1179 dollar, en très légère hausse donc. Le Brent est moins bien orienté, perdant -0,3%, pour s'afficher à 60,7 dollars.



Enfin, du côté des entreprises, le podium du CAC est occupé par Sanofi (+2%), Danone (+1,7%) et Pernod Ricard (+0,3%).





