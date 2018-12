CAC 40 : en baisse pour commencer la semaine

17/12/2018 | 11:15

Pour commencer cette dernière semaine complète de décembre (les suivantes seront respectivement amputées de 2,5 et 1,5 jours de cotation pour cause de fêtes de fin d'année), le CAC 40 s'affiche dans le rouge, dans un contexte marqué par la prudence avant la décision de la Fed, qui devrait de nouveau relever ses taux mercredi.



Ainsi, l'indice phare de la place de marché parisienne recule de -0,5%, revenant sur les 4.830 points. Rappelons que la Bourse de Paris avait mal terminé la semaine vendredi dernier, cédant près de 0,9% pour clôturer de justesse au-dessus de 4.850 points, ce qui lui permettait toutefois de sauvegarder un gain de l'ordre de 0,8% sur la semaine.



'Le tempo sera donné cette semaine par la réunion de la Fed mardi et mercredi. Le marché attend largement une nouvelle hausse des taux de 25 points de base. Ce scénario est soutenu par les fondamentaux économiques : la croissance reste bien orientée, l'inflation est autour de 2%, et le marché du travail parvient finalement à booster les salaires. En revanche, le panorama économique est plus incertain pour 2019', analysent ce matin les équipes de Saxo Banque.



'En septembre dernier, le dot plot indiquait trois hausses de taux l'an prochain et une hausse supplémentaire en 2020. Cependant, le marché est de plus en plus sceptique concernant la capacité à augmenter autant les taux en 2019. De fait, la possibilité évoquée par Powell d'une pause avait récemment apaisé les investisseurs. C'est surtout sur ce point-là que la Fed est attendue mercredi soir. Powell devra être aussi habile que Draghi jeudi dernier. Il va se livrer à un exercice d'équilibriste risqué. Il devra convaincre que la pause esquissée, si elle a bien lieu, n'induit pas une dégradation des attentes concernant l'économie américaine. Exercice très compliqué en perspective.'



Outre ce rendez-vous, le calendrier statistique s'annonce fourni cette semaine avant la trêve des confiseurs, avec par exemple les chiffres de la construction résidentielle, les indicateurs avancés du Conference Board ou une nouvelle estimation de la croissance aux Etats-Unis.



De ce côté-ci de l'Atlantique, les opérateurs prendront connaissance notamment de chiffres de l'inflation dans la zone euro et au Royaume Uni, de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne et d'une nouvelle estimation de la croissance britannique.



En attendant, du côté des changes, l'euro comme le Brent avancent légèrement (+0,1%). Ils s'affichent respectivement à 1,1330 et à 60,36 dollars.



Sur le plan des valeurs dans l'actualité, Ingenico recule de -6,6% et fait figure de lanterne rouge du SBF120, la société de solutions de paiements ayant indiqué qu'elle a décidé de ne pas donner suite aux approches préliminaires dont elle a fait l'objet en vue d'une opération stratégique.



Le groupe Thales (+0,3%) annonce ce lundi le succès des essais en vol du prototype d'antenne active de communication par satellite 'Antares-LP', commandé par la Direction générale de l'armement.



L'analyste Oddo BHF annonce ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Danone, estimant que les mesures de réorganisation et d'économies de coûts offrent une bonne visibilité sur la croissance du BPA sur 2019/20 après une hausse de 40% entre 2015 et 2018e. Le titre recule ce matin (-1%).





