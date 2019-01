CAC 40 : en baisse pour la première séance de l'année

02/01/2019 | 08:35

La Bourse de Paris devrait ouvrir la première séance de l'année 2019 sur une note de prudence, les investisseurs continuant de faire preuve de défiance après une fin d'année 2018 particulièrement éprouvante.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - décroche de 81,5 points à 4647 points, annonçant un début de séance en territoire négatif.



En Asie, toutes les places boursières ont démarré la nouvelle année dans le rouge, pénalisées par des indicateurs chinois inférieurs aux attentes, dont un indice Caixin montrant une détérioration du secteur manufacturier.



Soutenue par quelques rachats techniques, le marché parisien avait réussi lundi à aligner une seconde séance de hausse en terminant sur un gain de 1,1% à 4730,7 points.



Le mois de décembre, haussier dans plus de 80% des cas depuis 30 ans, s'était toutefois achevé sur une perte de 5,5%, tandis que l'année 2018 se soldait par une correction de 11%.



A Wall Street, les marchés d'actions américains avaient également conclu l'exercice 2018 sur de légers gains, une performance masquant difficilement un bilan annuel bien plus défavorable.



Sur l'année écoulée, le Dow Jones a cédé près de 9% et le Nasdaq a vu fondre quelque 17,5% de sa valeur.



Les investisseurs espèrent évidemment que l'année boursière 2019 sera plus positive, même si le ralentissement de la croissance, le resserrement de la liquidité et la remontée de la volatilité n'annoncent rien d'exceptionnel.



Ce vendredi, le marché attend les indices PMI manufacturiers pour l'Europe, qui ne devraient pas révéler de bonnes surprises.



Les échanges devraient de toute façon pas se révéler relativement limités ce vendredi, alors que bon nombre d'opérateurs restent en congés.



