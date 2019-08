CAC 40 : en baisse, retour sur les 5.350 points

28/08/2019 | 11:01

La Bourse de Paris s'affiche dans le rouge ce mercredi matin après le retournement à la baisse opéré par les marchés d'actions américains hier.



Ainsi, le CAC 40 recule de -0,8%, pour retomber sur le niveau des 5.350 points.



“Les premiers objectifs haussiers à un scénario de reprise sont limités à 5.450 et 5.485 points. A contrario, nous surveillerons attentivement une nouvelle sortie de l'indice CAC 40 sous le support de référence à 5.310 points, le gros point d'inversion de tendance restant à 5.255 points”, commentent ce matin les équipes de Kiplink.



“Même si la dernière évolution haussière reste fragile et poussive, l'indice CAC 40 s'est donné une certaine marge de sécurité avant de retomber dans une pression baissière ouvrant sur un changement de configuration”, ajoutent-elles.



Rappelons qu'après son rebond convaincant de la veille, Wall Street avait fini par consolider mardi soir en l'absence d'éléments encourageants concernant l'avancée des négociations commerciales entre Washington et Pékin.



'Nous continuons de nous attendre à ce que les difficultés s'accroissent pour les marchés d'actions (...) d'ici à la fin de l'année, les investisseurs ajustant leurs positions face à la perspective d'une longue guerre commerciale et à la faiblesse grandissante de l'économie mondiale', prédisent les analystes de Capital Economics.



Le Brexit, les guerres commerciales et les tensions géopolitiques actuelles pourraient effectivement se traduire par un second semestre instable, confirment les stratégistes de Natixis Investment Managers.



'Malgré un premier semestre 2019 globalement positif, les investisseurs mondiaux devront composer avec des performances médiocres au cours des six à douze prochains mois', avertit le gestionnaire d'actifs, s'appuyant sur un sondage réalisé auprès de ses stratégistes et économistes.



L'agenda est peu chargé en termes d'indicateurs économiques ce mercredi, la seule publication du jour étant les stocks de pétrole aux Etats-Unis, prévue cet après-midi.



Du côté des changes, l'euro ne bouge pas d'un pouce : 1,11 dollar, stable. Le Brent trébuche sous les 60 dollars, en s'affichant à 59,9 dollars (-0,3%).



Dans l'actualité des valeurs à Paris, on retiendra notamment qu'Eiffage annonce avoir remporté, en consortium avec DEME, le contrat pour la conception, la fabrication et l'installation des 80 fondations monopieux en acier du parc éolien offshore de Saint-Nazaire, pour un montant global supérieur à 500 millions d'euros.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.